Gesundheitsamt: Abkochgebot in Eberbach bleibt bestehen

Eberbach / Lesedauer: 1 min

Das am Mittwoch ausgerufene Abkochgebot für das Trinkwassernetz in Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis wird aufrechterhalten. Es seien am Vortag bereits neue Proben genommen worden, die Auswertung dauere in der Regel 48 Stunden, teilte das Gesundheitsamt des Kreises am Donnerstag mit.

