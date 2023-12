Gesundheitliche Probleme am Steuer: Frau stirbt

Wegen eines nicht näher beschriebenen medizinischen Vorfalls ist eine Autofahrerin in Plochingen von der Straße abgekommen und gestorben. Die 74 Jahre alte Frau wollte am Samstag eigentlich rechts in eine Straße einbiegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wegen vermutlich eintretender gesundheitlicher Probleme fuhr sie demnach aber quer über eine Fahrbahn, wo ihr Fahrzeug gegenüber gegen ein Gebüsch stieß und dann von der Straße abkam. Passanten fanden die bewusstlose Frau den Angaben zufolge in ihrem Fahrzeug am Steuer und leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Der Rettungsdienst und ein Notarzt versuchten ebenso vergeblich die Seniorin zu retten. Sie starb noch an der Unfallstelle.