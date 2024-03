Wer sich von Behörden diskriminiert fühlt, soll sich in Baden-Württemberg bald leichter wehren können als bisher. Als zweites Bundesland nach Berlin hat die grün-schwarze Landesregierung dazu einen Gesetzesentwurf beschlossen.

Doch Handwerk und Kommunen warnen vor neuer Bürokratie.

Was sehen die Pläne vor?

Seit 2006 gilt bundesweit das Allgemeine Gleichstellung Gesetz (AGG). Es verbietet Benachteiligung von Menschen wegen Herkunft, Geschlecht, Glaube, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität. Es regelt etwa das Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Baden-Württembergs Gleichbehandlungsgesetz überträgt diese Regeln auf Behörden des Landes - wie die Polizei, Bürgerbüros oder Schule, aber auch Industrie- und Handelskammern. Bürger hätten damit einen Anspruch auf Schadenersatz und Schmerzensgeld, falls eine Behörde sie unbegründet benachteiligt.

Zuvor können sie sich bei einer Ombudsstelle beschweren. Kläger profitieren von einer vereinfachten Beweisregel: Liegen glaubhafte Hinweise auf eine ungerechtfertigte Diskriminierung vor, muss die Behörde die Vorwürfe widerlegen. Das gilt auch im AGG.

Das Projekt ist ein Herzensanliegen der Grünen und im Koalitionsvertrag mit der CDU vereinbart. Die grün-schwarze Ministerriege hat den Entwurf bereits abgesegnet. Bis zum 15. März haben Verbände und Organisationen Zeit, Stellung zu nehmen. Danach werden gegebenenfalls Änderungen eingearbeitet, bevor der Landtag darüber entscheidet.

Welche Kritik äußern die Kommunen ?

Gemeinden, Städte und Landkreise fürchten neue Bürokratie. Die drei kommunalen Spitzenverbände betonen, das Ziel des Gesetzes sei richtig. Diskriminierung wegen Herkunft, Weltanschauung, Geschlecht, sexueller Identität, Alter oder Behinderung müsse entgegengewirkt werden. Das geplante Gesetz sei aber unter Umständen sogar kontraproduktiv: „Es fällt in eine Zeit, in welcher der Erfolg unserer Volkswirtschaft und auch die Leistungsfähigkeit unserer Verwaltung durch eine kaum mehr zu bewältigende Regulierung gefährdet ist.“

Das Gesetz könne dazu führen, „gerade auch die Interessen derer zu stärken, die dem Staat kritisch gegenüber stehen.“ Kreise, Städte und Gemeinden werten das Vorhaben als Misstrauensvotum gegenüber ihren Mitarbeitern.

Nicht zuletzt befürchten sie, dass Gegner der Demokratie wie sogenannte Reichsbürger die Regeln ausnutzen könnten, um Verwaltungen Arbeit zu bereiten. Deswegen müssten die Kommunen von dem Gesetz ausgenommen werden, so die Forderung.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagt dazu: „Bürokratieabbau kann ja nicht heißen, dass wir Gesetze nicht mehr umsetzen, die wir für wichtig halten. Die Kommunen können ihre Bedenken im Anhörungsverfahren einbringen, aber wir haben schon darauf geachtet, dass die Vorgaben möglichst schlank sind.“

Wie stehen Handwerk und Wirtschaft dazu?

„Wo kein Gesetz erforderlich ist, sollte auch keines erlassen werden. Es handelt sich um Bürokratieaufbau“, moniert der Verband Handwerk BW.

Das Gebot der Gleichbehandlung sei in der Verfassung verankert, mehr sei nicht nötig. Vom Landesgesetz betroffen sind unter anderem Handwerker, die bei technischen Prüfungen im Auftrag des Staates unterwegs sind - etwa Schornsteinfeger.

Die Industrie- und Handelskammern fordern das Land auf, das Gesetz zu stoppen. „Unsere Mitgliedsunternehmen warten schon jetzt viel zu lange auf behördliche Entscheidungen und Genehmigungen“, sagte ein Sprecher des Baden-Württembergischer Industrie- und Handelskammertags. Der zusätzliche Aufwand werde die ohnehin langsamen Verfahren weiter verzögern.

Was sagen Regierungsfraktionen von Grünen und CDU dazu?

„Es geht um ein Versprechen, das unser Grundgesetz allen Menschen in Deutschland gibt: Nämlich dass niemand aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Religion, Sprache oder anderen Merkmalen benachteiligt werden darf. Dieses Versprechen einzulösen, ist Ziel des Gesetzes und kein Bürokratie-Aufbau“, sagt Oliver Hildenbrand, Innenexperte der Grünen. Kritikpunkte der Kommunen werde man aber wie alle übrigen Stellungnahmen sorgfältig prüfen.

Christian Gehring, Innenpolitiker der CDU, betont: „Wir setzen an dieser Stelle den Koalitionsvertrag um.“ Im Gegensatz zum Berliner Gesetz habe die CDU einiges verhindert - nämlich eine komplette Umkehr der Beweislast zu Ungunsten der Behörden.

Außerdem werden anders als in Berlin Verbände nicht die Möglichkeit haben, gegen Behörden zu klagen. Auch Gehring warnt vor zu viel Verwaltungsaufwand: „Aus diesem Grund müssen wir eine kluge Umsetzung betreiben, die keine neue Bürokratie schafft und die Kommunen nicht zusätzlich belastet“.

Welche Erfahrungen gibt es mit dem Berliner Gesetz?

Doris Liebscher leitet die Berliner Ombudsstelle für das LADG. Dort landen die meisten Beschwerden von Bürgern. Zunächst versucht das Team, die Fälle zu schlichten. Liebschers Bilanz nach dreieinhalb Jahren: „Wie nach Inkrafttreten des AGG 2006 ist auch bei uns in Berlin keine Klagewelle zu beobachten.“ Die ihr bekannten Klagen ließen sich an einer Hand abzählen.

Das betätigt auch Benjamin Jendro Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft GdP: „Es gab seit Inkrafttreten des Gesetzes zwar zahlreiche Beschwerden, aber keine wurde bisher so weit verfolgt, dass es zu Verfahren vor Gericht gekommen wäre“.

Anfangs seien viele Polizisten verunsichert gewesen und hätten zahlreiche Gedächtnisprotokolle von Zwischenfällen angefertigt - um gerüstet zu sein, wenn sich Bürger beschwerten.

„Die schlimmsten Befürchtungen sind bisher nicht eingetreten“, so Jendro. „Für uns ist und bleibt das LADG ein Misstrauensvotum.“ So sieht das auch Gundram Lottmann von der Südwest-GdP - und hofft, eine neue Landesregierung werde das Gesetz in Zukunft wieder abschaffen.

Seit 2020 gingen in Berlin über 1000 Beschwerden ein, rund 700 davon fielen unter das LADG. Am häufigsten ärgerten sich Bürger über vermeintliche Diskriminierung bei Bezirksämtern, Schulen, Polizei und Verkehrsbetrieben.

Viel Lob und kein Missbrauch

Schwerpunkte lagen laut Liebscher bei den Themen Rassismus, Behinderungen oder chronische Krankheiten sowie geschlechtliche oder sexuellen Identität. „Wir haben aber auch viele ältere Bürgerinnen und Bürger, die sich durch die Digitalisierung abgehängt fühlen“, erklärt Liebscher.

Die kommunale Verwaltung übernehmen im Stadtstaat Berlin die Bezirksämter. Erheblicher Mehraufwand sei aufgrund des LADG bislang nicht entstanden, heißt es auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ aus mehreren Ämtern.

Jörn Oltman (Grüne), Bezirksbürgermeister in Tempelhof-Schöneberg, lobt das Instrument: Es trage dazu bei, die Arbeit seiner Verwaltung zu verbessern, weil es auf Probleme der Bürger aufmerksam mache. Es gebe auch wenige Beschwerden.

Ähnlich äußerte sich ein Sprecher des CDU-regierten Bezirks Reinickendorf: „Unserer vorsichtigen Einschätzung nach hat die Gesetzeseinführung, zumindest in unserem Bezirk, nicht zu einem Mehraufwand geführt.“ Einen Missbrauch, etwa durch Reichsbürger, gebe es nicht.