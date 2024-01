Als im Jahr 1356 Schreiber in der Prager Kanzlei von Kaiser Karl IV. die Paragrafen der Goldenen Bulle verfassten, hatten sie durchaus eine lange Wirkungsgeschichte im Sinn. Schließlich sollte das Dokument endlich eindeutig die Wahl der Könige und Kaiser sowie die Rechte der Kurfürsten regeln - und nicht zuletzt den Einmischungsversuchen des Papstes endgültig einen Riegel vorschieben. Dass eine der sieben verfassten und heute noch erhaltenen Schriften der-einst in Stuttgart unter einem Hightech-Scanner liegen sollte, konnten sie sich allerdings kaum ausmalen.

Das Trierer Exemplar der seit dem 15. Jahrhundert nach dem angehängten goldenen Siegel benannten Reichsverfassung des Heiligen Römischen Reichs dreht sich langsam auf einer matt glänzenden Plattform. Alle paar Sekunden wird es hell erleuchtet und eine an einem Roboterarm befestigte hochauflösende Kamera schießt ein Foto. Entstehen soll ein originalgetreues, dreidimensionales Modell von Außenhülle und Siegel. Eine durchaus heikle Angelegenheit, zumal es sich bei dem Büchlein um ein Unesco-Weltdokumentenerbe handelt.

Seltener Ausflug außerhalb des Tresors

Der Leiter des Stuttgarter Hauptstaatsarchivs, Peter Rückert, ist entsprechend auf Vorsicht bei der Arbeit bedacht und kann eine „gewisse Ergriffenheit“ nicht verleugnen. „Normalerweise liegt die Bulle bei uns sicher im Tresor bei konstanter Luftfeuchtigkeit und Temperatur“, sagt er. Dass sie diesen verlässt, ist eine Ausnahme, die Unesco-Richtlinien geben vor, dass das historische Dokumente nur alle fünf Jahre öffentlich präsentiert werden darf. „Für mich als Historiker ist das natürlich ein ganz besonderer Moment“, sagt Rückert. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für Datenverarbeitung (IGD) aus Darmstadt sollen vorerst rund 20 dreidimensionale geschichtsträchtige Gegenstände, zusammengetragen aus den Zweigstellen des Landesarchivs, digitalisiert werden. Darunter etwa ein kleiner Fußballschuh, auf dem die Spieler der deutschen Fußball-Weltmeistermannschaft von 1954 unterschrieben haben. Weiter ein Spazierstock des letzten Württembergischen Königs, Wilhelm II., oder zwei Pistolen, mit denen ein Attentäter 1861 den preußischen König Wilhelm I. während eines Kuraufenthalts in Baden-Baden töten wollte.

Solche Gegenstände landen häufig als Ergänzung zu schriftlichen Dokumentationen in Archiven. Die Pistolen dürften etwa zusammen mit Gerichtsakten zu dem Attentat in Karlsruhe gelandet sein. Zu großen Teilen arbeiten wir natürlich mit ,Flachware’, aber wir haben eben auch 3-D-Objekte - und die wollen wir gerne zeigen. Wolfgang Krauth

Auf den ersten Blick mögen diese Artefakte in einem Archiv deplatziert wirken, ein dreidimensionaler Scan dort, wo vor allem Akten und Bücher liegen, in manchen Augen unnötig. Wolfgang Krauth, Referatsleiter für Audiovisuelles und digitales Archivgut am Staatsarchiv, hat eine Erklärung parat: „Solche Gegenstände landen häufig als Ergänzung zu schriftlichen Dokumentationen in Archiven. Die Pistolen dürften etwa zusammen mit Gerichtsakten zu dem Attentat in Karlsruhe gelandet sein. Zu großen Teilen arbeiten wir natürlich mit ,Flachware’, aber wir haben eben auch 3-D-Objekte - und die wollen wir gerne zeigen.“ In anderen Fällen stammen die Gegenstände aus Nachlässen, etwa des letzten Staatspräsidenten von Baden, Leo Wohleb. Aus dessen Fundus kommt beispielsweise ein Zylinder, der ebenfalls digitalisiert werden soll. Die digitalen Klone sollen in einigen Wochen auf der Homepage des Landesarchivs zu sehen sein.

Schritt in die Zukunft?

Mit den dreidimensionalen Scans beschreitet das Archiv Neuland für die Branche. In anderen Bereichen, etwa beim Fahrzeugbau oder in der Medizintechnik werden sie schon länger angewendet, doch bei der Digitalisierung von Archiven herrscht bisher 2-D-Technik vor. Rückert sieht darin einen Schritt in die Zukunft. „Zuerst hatten wir Kopierer, dann 2-D-Scanner, jetzt gehen wir den Schritt in der Entwicklung weiter.“ Dass sein Archiv irgendwann sogar über einen eigenen 3-D-Scanner verfügt, kann er sich „durchaus vorstellen“.

Die KI ist besonders wichtig, da jedes Objekt ein Unikat ist. Martin Schurig

Noch arbeitet im Keller allerdings der Fraunhofer-Apparat, ein absolutes Hightech-Gerät, wie Martin Schurig, Operativer Geschäftsführer von Verus Digital, einer Ausgründung des Fraunhofer-Instituts in Darmstadt, betont. Die Kamera im Roboterarm erfasst alle Feinheiten des Büchleins - und natürlich auch des namensgebenden Siegels. Eine Künstliche Intelligenz errechnet dabei die perfekten Kamerawinkel, ist der Scanner einmal vorkalibriert, arbeitet er selbstständig. „Die KI ist besonders wichtig, da jedes Objekt ein Unikat ist“, sagt Schurig. Er zeigt Scans von unterschiedlicher Beschaffenheit, vom kleinen Figürchen über den Zylinder Wohlebs bis hin zur Taschenuhr. Ein virtueller Klon landet nach und nach in immer höheren Detailgraden auf einem rechenstarken Computer - inklusive Farbe und Textur. Die entstandenen 3-D-Modelle können entweder an Bildschirmen untersucht und dabei in alle Richtungen gedreht und gewendet werden - oder per 3-D-Drucker ausgedruckt. Theoretisch können Objekte von zwei Zentimetern bis zu zwei Metern Größe so exakt kopiert werden.

Stücke, die sonst so gut wie nie gezeigt würden, können so der Öffentlichkeit und der Wissenschaft zugänglich gemacht werden. Peter Rückert

Aber warum der ganze Aufwand? „Stücke, die sonst so gut wie nie gezeigt würden, können so der Öffentlichkeit und der Wissenschaft zugänglich gemacht werden“, sagt Archivleiter Rückert. So ist es auch kein Zufall, dass mit der Goldenen Bulle extra eines der rarsten und ältesten Objekte im Archiv als eines der ersten digitalisiert wird. Als Reichsverfassung des Heiligen Römischen Reichs von 1356 bis 1806 „hat sie eine zentrale Bedeutung in der Geschichte“.

Digitalisierung zum Bestandsschutz

Sie zu digitalisieren, sei Teil des Kulturerbeauftrags des Staatsarchivs, sagt Rückert. In erster Linie sind die Scans für die Präsentation gedacht, aber auch Forscher, Schulklassen, Studenten und anderweitig Interessierte sollen damit neue Möglichkeiten bekommen, die Objekte zu untersuchen - ohne sie zu beschädigen. „Es geht natürlich auch um Bestandserhaltung“, sagt Rückert. Die stehe ohnehin immer an erster Stelle. Einen geplanten Scan mussten die Stuttgarter Archivare deshalb abblasen. Ein Fächer der Stuttgarter Operndiva Anna Sutter aus dem 19. Jahrhundert erwies sich als zu fragil für den Vorgang.

Doch auch Nutzungen, die eher in der Popkultur angesiedelt wären, sind theoretisch möglich. Patrick Leiske, Referent für Informationstechnologie und digitale Dienste, kann sich zum Beispiel vorstellen, dass Videospielentwickler auf die Scans zugreifen können, um die Objekte möglichst originalgetreu in Spielen einbauen zu können. Auch eine Nutzung in virtuellen 3-D-Räumen, also in sogenannten Augmented-Reality-Anwendungen böte sich an. „Wir wollen gerne die Botschaft der authentischen Objekte vermitteln“, sagt er. Angst vor Missbrauch haben Rückert, Krauth und Leiske nicht. Zwar könne man nicht immer verhindern, dass Fälschungen entstehen, aber „den Nutzen halten wir für größer“, sagt Krauth. „Das Bestreben des Hauses war immer, auch schon vor meiner Zeit, all das mitzugeben, was wir haben“, sagt Rückert. Mit unlauteren Kopien habe man auch trotz hochauflösender 2-D-Scans bisher keine Probleme gehabt. Er sieht vielmehr die Chance, mit der Herausgabe der originalgetreuen Darstellungen Fake News entgegenzutreten und die sonst versteckten und geheimnisumwobenen historischen Schätze ans Tageslicht zu holen. Für die Goldene Bulle geht es nach dem Scan schnell wieder zurück in den Tresor. Dort liegt das Original, das Kriege, Jahrhunderte des Alterns und nicht zuletzt immer wieder Wechsel an der Spitze des Reichs überstanden hat, weiter sicher - geschützt selbst vor päpstlichen Zugriffsversuchen.