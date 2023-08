Gerichtsvollzieher in Lebensgefahr: So will das Land sie schützen

Ein Kind wird aus einer Familie genommen, eine Wohnung zwangsgeräumt: Die Arbeit von Gerichtsvollziehern ist per Definition heikel. Um seine Beamtinnen und Beamten besser zu schützen, schafft Bayern schnitt– und stichschutzsichere Westen an.

Die gibt es in Baden–Württemberg zwar nicht, dafür kümmert sich der Südwesten schon länger und umfassender um seine Gerichtsvollzieher. Das wird auch immer wichtiger, sagen Vertreter des Berufsverbandes aus den beiden Süd–Ländern und verweisen auf sogenannte Reichsbürger und Selbstverwalter.

Georgensgmünd in Bayern markiert einen Wendepunkt. Ein sogenannter Reichsbürger hat dort im Oktober 2016 einen Polizisten erschossen und drei weitere verletzt, die ihm Waffen entziehen wollten. „Ich bin seit 2007 Gerichtsvollzieher. Seitdem hatte ich in jedem Bezirk immer einen Reichsbürger oder Selbstverwalter“, sagt Manuel Schunger, Landesvorsitzender des Deutschen Gerichtsvollzieher Bunds in Baden–Württemberg. „Von der Verwaltung wurden sie lange als harmlose Spinner betrachtet, bis Georgensgmünd.“

„Es wird immer massiver“

Seitdem ist die Arbeit seiner Kolleginnen und Kollegen keineswegs einfacher geworden, sagt Schunger. Beispiele gibt es einige: In Berglen bei Stuttgart etwa ist im Januar ein Mann, dessen Hof zwangsgeräumt werden sollte, mit einer Motorsäge auf den Gerichtsvollzieher los.

Schunger spricht zudem von einer brennenden Wohnung und einer Kollegin mit gebrochenem Wirbel. Auch sein Kollege Gregor Weber, Landeschef des Bayerischen Gerichtsvollzieherbunds, nennt aus dem Stand eine Reihe von Beispielen für Angriffe auf Kolleginnen und Kollegen. „Beschimpfungen hat es schon immer gegeben. Aber es wird immer massiver“, sagt Weber.

Seit der Coronapandemie habe sich die Lage weiter verschärft, sagen beide. Gerichtsvollzieher werden etwa auch aktiv, wenn sich Menschen weigern, den Rundfunkbeitrag zu zahlen. „Da merkt man schnell, welchen Gemüts die Schuldner sind. Das hat zahlenmäßig zugenommen. Manche sind verbal, andere auch körperlich aggressiv“, so Schunger.

Schutzwesten für Baden–Württemberg

Immerhin: Schon seit 2014 bezuschusst Baden–Württemberg Schutzwesten — solche, wie sie auch die Polizei nutzt. Sie schützen nicht nur vor Schnitten und Stichen, sondern auch vor Schüssen. Laut Justizministerium übernimmt Baden–Württemberg die Hälfte der Anschaffungskosten.

Bis Ende vergangenen Jahres seien dafür insgesamt 67.000 Euro geflossen. Jeder dritte der 560 Gerichtsvollzieher im Land habe dieses Angebot genutzt. Das Problem laut Schunger: Die Westen seien schwer und gerade bei Hitze unangenehm. „Manche haben sie so gut wie nie an, manche tragen sie wie ich bei gefahrgeneigten Maßnahmen“, sagt der Gerichtsvollzieher mit Dienstsitz in Ehingen.

Zugriff auf ballistische Westen haben laut bayerischem Justizministerium auch die Gerichtsvollzieher im Freistaat. Allerdings als Poollösung. Heißt: Die Westen liegen bei den Gerichtsstandorten. Gregor Weber, Vorsitzender des Bayerischen Gerichtsvollzieherbunds, hält aber nicht viel von diesen Westen. „Zu schwer, zu unhandlich, zu teuer“, lautet sein Urteil.

Bayern kauft nun Schutzjacken

Nun nimmt das Land auf Drängen der beiden Regierungsfraktionen CSU und Freie Wähler 350.000 Euro in die Hand, um die rund 700 Gerichtsvollzieher in Bayern mit schnitt– und stichfesten Jacken auszustatten. Sie ähneln eher Outdoorjacken, ihre Schutzfunktion sei nicht sichtbar, sagt Weber. „Die Kolleginnen und Kollegen sind zufrieden“, sagt er. „Die Jacken sind langärmelig, um auch vor Hundebissen zu schützen, sie haben einen höheren Kragen, um auch den Hals zu schützen, und sie sehen nicht martialisch aus.“

Deshalb sei die Akzeptanz unter seinen Kollegen hoch. Weber schätzt, dass 90 Prozent eine solche Jacke bestellt hätten. Einzig mit den Größen habe es Probleme gegeben, diese würden aber gelöst. Solche Jacken wünscht sich auch Schunger für sich und seine Kollegen in Baden–Württemberg. „Ich könnte mir vorstellen, dass diese Jacke eher getragen wird von den Kollegen als die Weste.“

Er und Weber sind sich einig: Jeder Mosaikstein helfe, ihre Arbeit sicherer zu machen. In Baden–Württemberg sind dies auch Alarmgeräte, die Gerichtsvollzieher vom Land gestellt bekommen. 350 Geräte seien in Gebrauch, für jedes zahle das Land rund 25 Euro im Monat, erklärt ein Sprecher von Justizministerin Marion Gentges (CDU). Die Beamten können die Geräte in der Hosentasche tragen und heimlich einen Notruf absetzen, der die Polizei herbeiruft.

Pfefferspray in Bayern, Alarmgeräte in Baden–Württemberg

Zu zehn solcher Vorfälle komme es pro Jahr, so der Sprecher. Und sie können die Option wählen, dass die Leitstelle über das Gerät mithören kann. „Das ist sehr gut, weil im Zweifel gleich eine Lageeinschätzung durchgeführt werden kann“, sagt Schunger. Dank der Geräte können die Gerichtsvollzieher auf einen Meter genau geortet werden. Neuere Geräte geben nicht nur den Ort, sondern auch die Höhe an — für Schunger wünschenswert, wie er sagt. „In einem zehngeschossigen Haus ist das beispielsweise relevant, damit die Polizei weiß, in welchem Stockwerk ich mich gerade befinde.“

In Bayern gibt es laut Justizministerium Pfefferspray für die Beamten. Alarmgeräte gibt es hingegen nicht. „Bevor über eine Einführung entschieden wird, sollen zunächst die Praxiserfahrungen außerhalb Bayerns evaluiert werden“, erklärt ein Sprecher von Justizminister Georg Eisenreich (CSU). Die Gerichtsvollzieher wünschen sich solche Geräte derweil, sagt ihr Vertreter Weber. Wenigstens die Austsattung mit den Schutzjacken sei mal ein erfreuliches Aha–Erlebnis gewesen.