Prozess

Gericht weißt Klage gegen OB-Wahl in Mannheim ab

Mannheim / Lesedauer: 2 min

Der Schriftzug „Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg“ steht über dem Haupteingang zum VGH. (Foto: Uwe Anspach/dpa )

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat die Klage gegen die Oberbürgermeisterwahl in Mannheim abgewiesen. Die Klage sei unbegründet gewesen, der Kläger müsse die Kosten des Verfahrens selbst tragen, sagte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung in den Räumen des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim am Dienstag.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 02:47 Von: Deutsche Presse-Agentur