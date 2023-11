Leute

Gericht: Im Streit zwischen Becker und Pocher entscheiden

Freiburg / Lesedauer: 1 min

Boris Becker, ehemaliger deutscher Tennisspieler, spricht. (Foto: Matthias Balk/dpa )

Der einstige Tennisstar Boris Becker sieht sich wegen eines Fernsehbeitrags in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt. Nun wird in dem Presserechtsfall ein Urteil in zweiter Instanz erwartet.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 00:47 Von: Deutsche Presse-Agentur