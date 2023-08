Geplantes KI–Zentrum: Kretschmann und Wissing in Heilbronn

Es soll neben dem Cyber Valley in Tübingen der zweite große Leuchtturm der KI–Strategie der Landesregierung werden: der Innovationspark Künstliche Intelligenz (Ipai) in Heilbronn. 50 Millionen Euro stellt das Land dafür als Förderung zur Verfügung. Beteiligt an dem Projekt ist zudem die Stiftung des Lidl–Gründers Dieter Schwarz, die ebenfalls zunächst 50 Millionen Euro beisteuert. Am Montag (10.30 Uhr) soll laut Schwarz–Stiftung ein weiterer Kooperationspartner bekannt gegeben werden. Dazu gibt es eine Pressekonferenz in Heilbronn mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Reinhold Geilsdörfer, Geschäftsführer der Dieter–Schwarz–Stiftung.

In Heilbronn soll auf rund 23 Hektar eine Art kreisrunder KI–Stadtteil entstehen, der Platz für rund 5000 Beschäftigte bieten soll. Insgesamt sind auf dem Gelände laut Entwurf über 30 Gebäude geplant. Der Baustart ist für das Jahr 2024 angepeilt, erste Gebäude sollen bis 2026 fertig sein. Den Plänen zufolge sind unter anderem Rechen–, Schulungs– und Besucherzentren geplant, zudem soll es jede Menge Flächen für Büros geben. Ziel ist es, dass sich möglichst hochkarätige Wissenschaftler, Unternehmen und Investoren vernetzen.

Die Schwarz–Stiftung investiert bereits seit Jahren in Bildungs– und Forschungseinrichtungen in Heilbronn. Unter anderem betreibt sie einen Bildungscampus im Stadtgebiet. In dem ursprünglich vom Land initiierten KI–Park sollen sich Unternehmen ansiedeln und Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz entwickeln und testen können.