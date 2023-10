Feldberg

Geplante Flüchtlingsunterkunft unter Wasser gesetzt

Feldberg / Lesedauer: 1 min

Unbekannte haben eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Feldberg im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald unter Wasser gesetzt und damit nach Einschätzung der Polizei zunächst unbewohnbar gemacht. Der Schaden wurde am Samstag bemerkt ‐ da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden könne, ermittelte die Staatsschutzabteilung der Freiburger Kripo, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

