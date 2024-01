Es riecht nach frischem Holz im Rathaus, die Gemeindeverwaltung ist erst im Oktober umgezogen. Die Gemeindeverwaltung, das heißt in Bingen: Bürgermeister Jochen Fetzer, 56 Jahre, und sieben Mitarbeiter.

Fetzer ist seit 21 Jahren Chef der Gemeinde im hohenzollerischen Teil des Landkreises Sigmaringen. Ebenso lang wurde im Ort über ein neues Rathaus gesprochen. Als er zwei Monate im Amt war, kam das Thema im Gemeinderat auf.

Nun ist der Neubau eröffnet, von seinem Arbeitsplatz hat der Bürgermeister einen schönen Blick über die Dächer seiner Gemeinde.

Gemeinderat von Rückzug überrascht

Doch jetzt mag Fetzer nicht mehr. Im Herbst hat er - für den Gemeinderat völlig überraschend - seinen Rückzug bekannt gegeben, im fünften Jahr seiner dritten Amtszeit.

Und ein klein wenig hat das auch mit dem Rathaus-Neubau zu tun. Jedenfalls dient er ihm als Beispiel für das, was ihm zunehmend zu schaffen gemacht hat in seinem Amt: die aus seiner Sicht überbordende Bürokratie in Deutschland.

Ein ganzes Jahr Kampf für einen Zuschuss

Aus vier Töpfen gab es Zuschüsse für das neue Rathaus, darunter einer, mit dem Bauten aus Holz unterstützt werden. Aber das Geld war nicht einfach zu bekommen. „Über ein Jahr haben wir dafür gekämpft“, erinnert sich Fetzer.

Ich erschrecke immer, wenn von Bürokratieabbau die Rede ist. Meistens wird es schlimmer. Jochen Fetzer

„Immer wieder wurden wir auf EU-Vorgaben hingewiesen, warum es so lange dauert. Auch die Abrechnung war ein riesiger Aufwand. Wir mussten 1000 Seiten Unterlagen einscannen und die Dateien in Portionen von 10 Megabyte an die zuständige Förderbank schicken. Dafür steht einer stundenlang am Scanner.“

10.000 Euro Personal- und Verwaltungskosten habe der ganze Vorgang die Gemeinde gekostet, hat Fetzer überschlagen - bei einer Fördersumme von 250.000 Euro. Früher habe es auch Fördergeld gegeben, und da seien die Anträge wesentlich einfacher gewesen, erinnert sich Fetzer, der in sein Bürgermeisteramt schon neun Jahre Erfahrung als Kämmerer mitbrachte - ebenfalls in Bingen. „Heute höre ich immer, die EU verlangt das so.“

Bürokratieabbau? „Meistens wird es schlimmer“

Dabei haben alle politischen Ebenen Beauftragte für Bürokratieabbau - in der EU waltete Bayerns ehemaliger Ministerpräsident Edmund Stoiber acht Jahre lang in diesem Amt, bis 2015.

Im Südwesten legte die Landesregierung 2019 nach Angaben des Staatsministeriums das „bis dahin größte Programm in der Geschichte Baden-Württembergs zum Abbau von Bürokratie“ vor. Hört man Fetzer zu, kommt davon wenig an im Rathaus von Bingen. „Ich erschrecke immer, wenn von Bürokratieabbau die Rede ist“, sagt er. „Meistens wird es schlimmer.“

Die Kontrollen und Dokumentationspflichten, der ganze Papierkram - davon können Bürgermeister landauf, landab ein Lied singen. Paul Witt, Professor und ehemaliger Rektor der Hochschule Kehl, kennt viele von ihnen, nicht wenige saßen bei ihm im Hörsaal. Jeder dritte baden-württembergische Bürgermeister, so hat es eine Befragung aus dem Jahr 2015 ergeben, hat in Kehl studiert.

Der Job wird anspruchsvoller

Die Bürokratie ist nach Witts Einschätzung nur einer von mehreren Punkten, die bei Bürgermeistern Frust auslösen und dazu führen, dass manche irgendwann sagen: Es reicht dann auch mal. „Kommunen bekommen immer mehr Aufgaben übertragen. Dazu das geänderte gesellschaftliche Klima, das sind natürlich Ursachen dafür“, sagt Witt.

Und noch etwas beobachtet er: „Es ist ein neues Phänomen, dass Bürgermeister zu Mitte der dritten Amtsperiode aufhören. Das stelle ich landauf, landab fest. Früher gab es das nicht, da hat man die Amtsperiode zu Ende gebracht.“

Paul Witt von der Hochschule Kehl hat über die Arbeit und das Amtsverständnis von Bürgermeistern in Baden-Württemberg geforscht. (Foto: Renée Arnold )

Hintergrund ist nach Witts Einschätzung eine Änderung bei den Versorgungsregeln. Nach zwei Amtsperioden, die in Baden-Württemberg acht Jahre dauern, sind Bürgermeister jetzt voll versorgungsberechtigt.

„Heute ist es anspruchsvoller, Bürgermeister zu sein als vor 20 Jahren“ - dieser Aussage in der Befragung von 2015, die ein Doktorand von Witt verantwortete, stimmten 73,4 Prozent der teilnehmenden Bürgermeister in Baden-Württemberg zu.

Gut die Hälfte (50,2 Prozent) der Bürgermeister fühlte sich demnach in ihrem Amt „sehr stark“ beansprucht, weitere 41,2 Prozent „stark“. Nur 6,3 Prozent empfanden ihre Beanspruchung durch das Amt als „normal“.

Letzten Monate von tragischem Unfall überschattet

Die hohe Arbeitsbelastung machte auch Fetzer zu schaffen. Eine Nervenerkrankung in den Beinen bereite ihm vor allem bei Stress äußerst schmerzhafte Probleme, berichtet er. Auch die gesundheitlichen Gründe führten dazu, dass Fetzer Ende September im Gemeinderat seinen Rückzug ankündigte.

Seine letzten Monate im Amt wurden von einem tödlichen Unfall überschattet, der bundesweit Schlagzeilen machte: Die zweijährige Melisa fiel nahe des Elternhauses in die Lauchert und ertrank. Der Fall habe ihn wie viele andere Menschen in Bingen belastet, aber keinen Bezug zu seiner Rücktrittsentscheidung, sagt Fetzer. Ende März scheidet er aus dem Amt.

Die Entscheidung dazu fiel in eine Zeit, in der auch andere Bürgermeister in der Region Abschiedspläne öffentlich machten. Jeder hat seine eigenen Gründe, doch klingen immer wieder die selben Argumente durch.

Raue Töne und ein „richtiger Hass“

Allein im Landkreis Sigmaringen kündigte wenige Wochen nach Fetzer auch die Bürgermeisterin der Nachbargemeinde Hettingen, Dagmar Kuster, nach zwölf Jahren im Amt ihren Rückzug aus „persönlichen Gründen“ an. Und in Hohentengen begründete ihr Kollege Peter Rainer seine Entscheidung gegen eine erneute Kandidatur neben gesundheitlichen Gründen auch mit einer hohen Belastung durch Bürokratie an.

Im Alb-Donau-Kreis erregte im November der Rückzug des Bürgermeisters von Oberdischingen, Friedrich Nägele, Aufmerksamkeit.

Auch er sprach von der immer weiter zunehmenden Bürokratie und vom rauen Ton, der insbesondere seit der Corona-Pandemie zugenommen habe, auch von „richtigem Hass“, den einzelne Bürger entwickeln würden, war die Rede. Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ wollte Nägele inzwischen aber nicht mehr ausführlicher über seine Beweggründe reden.

Beschimpfungen per E-Mail

Von rüden Attacken berichtet auch Jochen Fetzer. Zum Beispiel, als im Ort über den möglichen Aufbau eines Nahwärmenetzes durch eine Firma gesprochen wurde.

Ein mit den Plänen offenbar unzufriedener Bürger beschimpfte den Rathauschef per Mail: „Ich sei von Investoren bestochen worden und würde Freunde in dem Unternehmen platzieren, um die zu versorgen“, gibt Fetzer die Vorwürfe wieder. Den Schriftverkehr habe er dann wahllos per Email an andere Bürger der Gemeinde verteilt. Belege für seine Anschuldigungen lieferte der Schreiber nicht.

Fetzer erlebt die Menschen emotionaler, verunsicherter als früher. „Als Bürgermeister ist man der, der den Staat verkörpert, und dem kann man dann mal die Meinung sagen. Da kriegst du auch Sachen ab, die du gar nicht verantwortest“, sagt er. Der Bundeskanzler ist eben nicht greifbar. Der Bürgermeister schon.

Zahlreiche Straftaten gegen Kommunalpolitiker

Bei der Bürgermeister-Befragung der Hochschule Kehl waren 69,2 Prozent der Rathauschefs der Ansicht, Bürgermeister in Deutschland würden „das ihnen zustehende Ansehen genießen“. Das war 2015. Als dieselbe Frage im Jahr 1984 schon einmal gestellt wurde, waren noch 93,3 Prozent dieser Ansicht.

Nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums hat die Polizei in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres vorläufigen Zahlen zufolge 60 politisch motivierte Straftaten gegen kommunale Amts- und Mandatsträger erfasst. Meistens ging es um Beleidigungen, Gewalttaten waren nicht darunter.

Die Zahlen spiegeln einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr wider. Einen deutlichen Anstieg hatte es von 2019 auf 2020 gegeben, dem ersten Jahr der Corona-Pandemie.

Angebot für Kommunalpolitiker wird ausgebaut

Das Land hält mit einer ganzen Palette von Maßnahmen dagegen. Eine 2019 geschaltete Beratungs-Hotline des Landeskriminalamtes wurde bislang 104-mal von Kommunalpolitikern genutzt. Im Sommer 2023 wurde das Angebot ausgebaut:„Eine Psychologin in der psychosozialen Beratungsstelle unterstützt und begleitet künftig Opfer von Straftaten emotional und bei der Bewältigung ihrer Ängste“, erklärt ein Sprecher des Innenministeriums.

In der Summe ist es so, dass ich viele Sachen nicht mehr verstehe, aber machen soll. Jochen Fetzer

Er verweist zudem unter anderem auf die „Initiative Toleranz im Netz“ mit einer Übersicht über Beratungs- und Hilfsangebote, auf speziell für kommunale Amtsträger angebotene Schulungen des Kompetenzzentrums gegen Extremismus sowie Fortbildungen und Leitfäden der Unfallkasse Baden-Württemberg.

„Die Bekämpfung politisch motivierter Kriminalität ist fortwährend ein strategischer Schwerpunkt der Polizei Baden-Württemberg“, versichert der Ministeriumssprecher.

Alltagsärger geht an die Nerven

Allerdings geht es nicht immer um Strafbares. Oft ist es der Alltagsärger, der an den Nerven zerrt. Zum Beispiel, wenn ein Bürger seinen Hund das Geschäft vor der Haustür des Nachbarn verrichten lässt und dieser sich darüber auf dem Rathaus beschwert. „Das kommt immer wieder vor“, berichtet Fetzer.

In so einem Fall, findet er, könnte der Betroffene ja auch erst einmal das Gespräch mit dem Hundehalter suchen. „Aber die Leute schwätzen nicht mehr miteinander.“ Stattdessen werde erwartet, dass der Bürgermeister die Sache regelt, natürlich im eigenen Sinne.

Gemeindetag beklagt zu hohe Ansprüche

Während unzufriedene Bürger im Bürgermeister den am leichtesten erreichbaren Vertreter des Staates sehen, verzweifeln die Bürgermeister ihrerseits selbst nicht selten am Staat. „Gesetzlicher Anspruch und kommunale Wirklichkeit klaffen auseinander“, beklagte im Oktober Steffen Jäger, Präsident des baden-württembergischen Gemeindetags, bei einer Kundgebung in Villingen-Schwenningen.

Die Gemeinden hätten nicht die notwendigen finanziellen, personellen oder infrastrukturellen Ressourcen um all das zu leisten, was der Staat von ihnen verlangt, sagte Jäger, der die Interessen der 1101 Kommunen im Südwesten vertritt. Im Kern fordert er: Der Staat soll seinen Bürgern nur Versprechen geben, die er halten kann. Und nicht andere dafür bezahlen lassen.

Rechtsanspruch auf Ganztag als Belastung

Große Ideen, die vor Ort nur Ärger produzieren: Dafür hat Jochen Fetzer im Bingener Rathaus sofort ein Beispiel parat, nämlich den noch von der Großen Koalition aus Union und SPD 2021 beschlossenen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Er soll für Grundschüler gelten, die ab 2026 eingeschult werden, und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern.

„Wir haben niemand gebraucht, der uns sagt, ihr müsst das machen“, ärgert sich Fetzer. Die Grundschule in Bingen habe ihr Betreuungsangebot seit 20 Jahren immer mehr ausgebaut, nur eben mithilfe erfahrener Eltern, nicht mit pädagogischen Fachkräften, wie es das Bundesgesetz eigentlich vorschreibe - und die auf dem Markt schwer zu bekommen sind, weil sie nun überall gleichzeitig gesucht werden.

Regeln engen Spielraum ein

Vorschriften und Gesetze des Staates würden immer mehr die Handlungsfreiheit der Kommunen einschränken, auch in anderen Bereichen, sagt Fetzer. „Alles wird so stark reglementiert, dass mir am Ende noch bleibt, Falschparker festzustellen, und das war’s dann.“ Zum Teil würden sich staatliche Vorgaben, etwa beim Naturschutz, gegenseitig widersprechen. „In der Summe ist es so, dass ich viele Sachen nicht mehr verstehe, aber machen soll.“

Die Frage, ob er sich auf das Ende seiner Zeit im Rathaus freut, beantwortet der Bürgermeister mit „Ja“. Die Entscheidung habe ihm noch einmal Schwung für die verbleibenden Monate gegeben. Danach werde er sich erst einmal um seine Gesundheit kümmern. Er wird dann 57 Jahre alt sein. Weitere Pläne, sagt er, habe er bislang nicht.