Die Forderung liegt seit Jahren auf dem Tisch, nun hat das Land offenbar ein Einsehen: Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ können Fasnetsvereine und Narrenzünfte ihre Veranstaltungen künftig einfacher beantragen.

Das sei ein „erster Erfolg“, sagt Roland Wehrle, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). „Aber am Ziel sind wir noch nicht.“

Kritik an steigender Bürokratie für Fasnet

Steigende Vorgaben zur Sicherheit, immer höhere bürokratische Hürden: Darüber klagen die Hüter des narrischen Brauchtums lange schon. 2018 hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit einem Runden Tisch reagiert, an dem sich Narrenvertreter, Kommunen, Politik und Sicherheitsbehörden seitdem regelmäßig treffen - nach einer Corona-Zwangspause erstmals wieder vergangenen Oktober.

VSAN-Präsident Wehrle hatte sich im Anschluss an die jüngste Sitzung enttäuscht geäußert. Kleine Fortschritte seien zwar erkennbar gewesen. Aber: „Trotz ständigen Signalen aus der Politik hin zu Erleichterungen und Bürokratieabbau, bekommen Ehrenamtliche von behördlicher Seite häufig nur erklärt, was alles nicht geht.“

Die Fasnetsveranstaltungen für dieses Jahr sind inzwischen längst geplant, aufwendige und zum Teil teure Anträge gestellt und im besten Fall genehmigt. Für 2025 zeichnet sich nun aber ein Durchbruch ab.

Andreas Schwarz, Grünen-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag, und seine Co-Abgeordnete Nese Erikli aus Konstanz hatten beim Verkehrsministerium nachgehakt, was es konkret tut, um die Genehmigungsverfahren zu erleichtern.

Mehrjährige Genehmigung kommt - Fasnet profitiert

In ihrer Antwort erklärt Staatssekretärin Elke Zimmer (Grüne), dass „für kleinere, immer gleichbleibende Veranstaltungen die Möglichkeit der mehrjährigen Antragsstellung eingeräumt wird. So kann der Aufwand bei der Beantragung von Fastnachtsveranstaltungen auf öffentlichen Straßen verringert werden.“

Kleinere Veranstaltungen, die absehbar den gleichen Umfang und den gleichen Ablauf haben, würden in diese Kategorie fallen. Sprecher Verkehrsministeriums

In einem Wegweiser, den das Ministerium laut einem Sprecher noch im Januar veröffentlichen will, werde die mehrjährige Antragsstellung - ausschließlich für Fasnetsveranstaltungen - enthalten sein, sagt ein Sprecher. Ob diese für konkrete Veranstaltung eingeräumt werde, entscheide aber die Straßenverkehrsbehörden der zuständigen Kommune.

Große Umzüge und Veranstaltungen wird man dagegen sicherlich jedes Jahr neu beantragen und genehmigen müssen. Sprecher Verkehrsministeriums

Auch Innen-Staatssekretär Thomas Blenke (CDU) hat nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ in einem Brief an die kommunalen Spitzenverbände betont, dass mehrjährigen Genehmigungen aus Sicht des Innenministeriums rechtlich möglich seien. Zudem bittet er darum, in den Städten, Gemeinden und Kreisen zentrale Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Genehmigung von Fastnachtsumzügen zu benennen.

Jährliche Genehmigung für große Fasnetsumzüge bleibt

Was genau unter einer „kleinen, immer gleichbleibenden“ Veranstaltung zu verstehen ist, definiert das Land nicht. „Hier gibt es keine starre Grenze“, so der Sprecher des Verkehrsministeriums.

Große Narrensprünge wie hier in Bad Waldsee müssen weiter jährlich beantragt werden – kleinere Umzüge aber nicht mehr. (Foto: Kara Ballarin )

„Kleinere Veranstaltungen, die absehbar den gleichen Umfang und den gleichen Ablauf haben, würden in diese Kategorie fallen. Große Umzüge und Veranstaltungen wird man dagegen sicherlich jedes Jahr neu beantragen und genehmigen müssen.“

Die Neuregelung spart eine Menge Papierkram bei der Planung und bewahrt Vereine davor, dieselben Dokumente ausfüllen zu müssen, für die sie bereits zuvor ein Okay bekommen hatten. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz

Der VSAN glaubt, dass die Narrensprünge, die große Menschenmassen anziehen, also auch weiterhin einer jährlichen Genehmigung bedürfen. Von der Neuregelung könnten indes die Organisatoren der vielen kleineren Freiluftveranstaltungen wie Kinderumzüge, Hemdglonker oder Narrenvergraben profitieren, lobt der VSAN.

Sollte jetzt der Zeitpunkt gekommen sein, an dem es in den Ministerien ein Umdenken hin zum Ermöglichen gegeben hat, dürfen sich alle Zunftmeister und andere Vereinsvorstände im Land ehrlich freuen auf das, was hoffentlich an Erleichterungen noch folgt. VSAN-Präsident Roland Wehrle

Der Grünen-Fraktionschef Schwarz lobt die Erleichterung und sieht darin ein Zeichen, dass der Bürokratieabbau im Land vorangehe. „Die Neuregelung spart eine Menge Papierkram bei der Planung und bewahrt Vereine davor, dieselben Dokumente ausfüllen zu müssen, für die sie bereits zuvor ein Okay bekommen hatten.“ Für die Vereine in ihrer „Fastnachtshochburg am Bodensee“ biete die Änderung „eine große Verbesserung“, ergänzt Erikli.

VSAN-Präsident lobt Neuerung

Auf die mehrjährige Genehmigung hatte auch CDU-Fraktionschef Manuel Hagel vergangenes Jahr in einem Brief an Minister Strobl gepocht, vor allem aber die Narrenvereinigungen hatten dies gefordert.

„Wenn nun ein erster Erfolg ist, dass wir wieder zur vor Jahren bereits gängigen Praxis zurückkehren, dass für wiederkehrende kleine Brauchveranstaltungen eine Fünf-Jahres-Genehmigung möglich wird, freut mich das“, kommentiert Wehrle den Schritt und verweist auf den Normenkontrollrat des Landes, der dies auch längst gefordert hat.

Für Wehrle kann dies aber nur der erste Schritt sein, wie er betont. „Sollte jetzt der Zeitpunkt gekommen sein, an dem es in den Ministerien ein Umdenken hin zum Ermöglichen gegeben hat, dürfen sich alle Zunftmeister und andere Vereinsvorstände im Land ehrlich freuen auf das, was hoffentlich an Erleichterungen noch folgt.“ Die Fastnacht erfahre zwar massiven Zulauf seit der Pandemie, derweil seien immer weniger junge Menschen bereit, in den Zünften Verantwortung zu übernehmen. In die Gespräche am Runden Tisch habe er bereits einige weitere Themen eingespeist.

Weitere Erleichterungen gefordert - etwa Gema-Gebühren

Beispiel Gema-Gebühren. Diese fallen stets an, wenn Musik öffentlich gespielt wird. Ein VSAN-Sprecher nennt ein Vorbild: Bayern übernehme die Gebühren für kleinere Brauchtumsveranstaltungen ohne Eintrittskosten.

Haftungsfragen seien ebenso ein Dauerbrenner wie Vorgaben dazu, wer Straßen absperren darf. Der VSAN-Sprecher beklagt: „Bei Prozessionen reicht es, wenn jemand mit einer Warnweste voranläuft - bei uns nicht.“ Straßen abzusperren sei inzwischen aufwendig und teuer. „Unsere großen Veranstaltungen werden mit allen anderen Großveranstaltungen gleichgestellt - inklusive der Kosten.“

Dabei gebe es einen gravierenden Unterschied zwischen einem Narrensprung und etwa einem Rolling-Stones-Konzert oder einem Spiel des VfB Stuttgart: Die Schwäbisch-Alemannische Fastnacht ist von der Unesco als nationales immaterielles Kulturerbe anerkannt.

„Das ist nicht irgendein Label“, so Wehrle, „es nimmt die Staaten, die die entsprechende Unesco-Konvention unterschrieben haben, in die Pflicht: Unsere Bräuche müssen erhalten werden - und das geht nun mal nur, wenn es den Ehrenamtlichen möglich ist, sie zu leben.“