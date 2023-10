Zu zögerlich, zu relativierend: Die Reaktion mancher Islamverbände auf den Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel stieß bei Politikern bundesweit auf Kritik. Manche forderten, die Zusammenarbeit mit solchen Verbänden zu stoppen. Welche Kooperationen es mit welchen Verbänden in Bayern und Baden-Württemberg gibt und was nun folgt im Überblick:

Worum geht es?

Kurz nach dem Angriff meldete sich Manuel Hagel, CDU-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag, zu Wort: „Wir müssen auch hier der Realität klar ins Auge sehen und unseren Umgang mit diesen Verbänden dieser Realität anpassen“, hatte er gefordert. Beim Landesparteitag der Südwest-Grünen vergangenes Wochenende in Weingarten geißelte Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) die Stellungnahmen des Zentralrates der Muslime und des Koordinierungsrates der Muslime als „scheinheilig und relativierend“ und forderte, „die Zusammenarbeit mit diesen Verbänden auf den Prüfstand (zu) stellen.“

Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wurde deutlich. „Die Hamas ist eine Terrororganisation und Antisemitismus hat bei uns keinen Platz. Wer das nicht sagt, hat sich das falsche Land ausgesucht“, betonte er und sagte mit Verweis auf manche Islamverbände: „Wir alle haben sie uns schön gewünscht.“

Konkret wandte sich Özdemir gegen Milli Görüs ‐ eine Bewegung, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Im Landesverfassungsschutzbericht heißt es, die Bewegung strebe eine Ordnung auf islamischem Fundament an, die alle anderen politischen Systeme ablösen soll. Die politische Ausrichtung des verstorbenen Gründers der Bewegung sei „in weiten Teilen nicht mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar“.

Wie kooperiert Bayern mit Islamverbänden?

Diese Anfrage hat die bayerische Staatskanzlei ans Innenministerium von Joachim Herrmann (CSU) weitergeleitet. In dessen Zuständigkeit gebe es keine Kooperationen mit und keine finanzielle Förderung von Islamverbänden, sagt eine Sprecherin. „Insofern stellt sich die Frage nach einer Überprüfung einer solchen Zusammenarbeit im Bayerischen Innenministerium nicht.“

Minister Hermann betont aber: „Von allen Islamverbänden, die sich bislang noch nicht von dem schrecklichen Terror gegen Israel distanziert haben, erwarte ich dies umgehend. Schweigen und Relativierungen sind hier nicht akzeptabel.“

Eine finanzielle Förderung muslimischer Verbände und Religionsgemeinschaften ist hier nicht bekannt. Sprecherin von Winfried Kretschmann

Und Baden-Württemberg?

Einen Überblick über alle Formen der Kooperation gebe es nicht, erklärt eine Sprecherin von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und erklärt: „Eine finanzielle Förderung muslimischer Verbände und Religionsgemeinschaften ist hier nicht bekannt.“

Das Land prüfe ohnehin ständig die Zusammenarbeit mit Partnern ‐ auch nach den jüngsten Vorfällen. „Wir haben sehr genau wahrgenommen, wie halbherzig und teils relativierend sich große islamische Dachverbände in Deutschland zum anti-israelischen und antisemitischen Terror der Hamas geäußert haben.“

Generell gebe es keine Zusammenarbeit mit Verbänden, die der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs nahestehen. Selbst der Runde Tisch der Religionen schließe Vereinigungen aus, die unter Beobachtung des Landesamtes für Verfassungsschutz stehen, so Kretschmanns Sprecherin. „Solche Verbände tragen auch nicht die Stiftung Sunnitischer Schulrat.“

Anders etwa als in Berlin und dem Saarland, wo Milli Görus beim Islamunterricht involviert ist. Auch Amin Rochdi, Geschäftsführer der Stiftung Sunnitischer Schulrat, betont, es gebe keine Verbindungen zur Milli Görüs, „weder als Kooperationspartner noch durch Einzelmitglieder“.

Welche Zusammenarbeit gibt es mit Verbänden beim islamischen Religionsunterricht?

Bayern bietet keinen bekenntnisorientierten Religionsunterricht für muslimische Kinder an, sondern Islamkunde ‐ staatlich organisiert, ohne Einfluss von muslimischen Verbänden. Baden-Württemberg geht beim islamischen Religionsunterricht einen Sonderweg. Seit 2019 gibt es die Stiftung Sunnitischer Schulrat, in der neben Vertretern des Landes auch der türkisch geprägte Verband der Islamischen Kulturzentren und die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland beteiligt sind.

Es kann allerdings keine Lösung sein, eine Zusammenarbeit schlicht aus Prinzip zu beenden. Kultusministerium BW

Ditib als mächtigster Moscheeverband in Deutschland, der als verlängerter Arm der türkischen Regierung gilt, gehört dem Stiftungsrat ebenso wenig an wie die Islamische Glaubensgemeinschaft Baden-Württemberg (IGBW), ein Dachverband, zu dem auch Milli Görüs gehört. Beim Vorläufer des Stiftungsrats war dies noch anders: Zwischen 2015 und 2018 hatte ein Projektbeirat den islamischen Religionsunterricht in einem Modellversuch begleitet. Damals waren auch die IGBW und Ditib beteiligt.

Gibt es Kritik an den Verbänden, die in der Stiftung Sunnitischer Schulrat mitwirken?

Nein ‐ weder vom Staatsministerium noch von Michael Blume, dem Antisemitismusbeauftragten des Landes. Während er die Stellungnahme des Koordinierungsrates der Muslime „schwach bis unglaubwürdig“ nennt, sagt er über die beiden Verbände im Stiftungsrat: „Sie sind aus meiner Sicht bisher klar. Sie leisten auch Präventionsarbeit und versuchen, Vorurteile abzubauen.“

Ein Sprecher von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) nennt es richtig, Kooperationen im Licht der aktuellen Ereignisse neu zu bewerten. „Es kann allerdings keine Lösung sein, eine Zusammenarbeit schlicht aus Prinzip zu beenden.“ Gradmesser sei die Frage, ob Partnerschaften den gesellschaftlichen Konsens förderten und für Kinder und Jugendliche Mehrwerte böten.

Dies sei beim islamischen Religionsunterricht der Fall, erklärt Stiftungsrat-Geschäftsführer Rochdi. Die Arbeit im Stiftungsrat sei sachlich, konstruktiv und erfolgreich, „wobei die assoziierten Religionsgemeinschaften einen wesentlichen Beitrag leisten“, so Rochdi. „Motive für eine Neuorganisierung sehe ich hier nicht.“