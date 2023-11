Das Streitpotenzial ist gigantisch. Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg stellen sich gegenseitig Rechnungen in Millionenhöhe, Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck (CDU) spricht von einem „Konjunkturprogramm für Anwaltsbüros“. Alles dreht sich um die Frage: Wer muss wieviel Geld für den Bau und die Sanierung von Schulgebäuden zahlen? Ein Überblick:

Worum geht es?

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat Ende 2022 über einen jahrelangen Streit entschieden. Geislingen hatte eine Realschule grundlegend saniert. An den Kosten sollten sich Gemeinden aus dem Umland beteiligen, aus denen Schüler der Realschule stammen. Eine berechtigte Forderung, urteilte der VGH. Das sieht zwar das Schulgesetz seit Jahrzehnten vor, wurde bislang aber praktisch nicht vollzogen.

Was ist seitdem passiert?

Andere Städte stützen sich auf das Gerichtsurteil und verlangen nun auch Geld von Umlandgemeinden. Wie viele dies tun, können weder die kommunalen Landesverbände noch das Kultusministerium sagen. Der Städtetag, der die größeren Städte vertritt, hat Anfang des Jahres eine Umfrage gemacht, berichtet Dezernent Norbert Brugger auf Anfrage. 20 Städte haben demnach geplant, andere Gemeinden für Schulbauprojekte zur Kasse zu bitten.

Wo gibt es schon Streit?

Rottweil hat bereits Rechnungen für Bauprojekte an drei Schulen verschickt ‐ unter anderem an Deilingen, weil drei Jugendliche aus dem 2000-Einwohner-Ort im Kreis Tuttlingen das Rottweiler Droste-Hülshoff-Gymnasium besuchen. „Für uns war das eine unangenehme Überraschung“, sagt Deilingens Bürgermeister Albin Ragg (CDU) zur Rechnung über fast 60.000 Euro. Schließlich planten alle Gemeinden langfristig. Muss Deilingen zahlen, müsse die Gemeinde eine energetische Sanierung des Bauhofs verschieben. Mit 13 anderen betroffenen Gemeinden will Deilingen den Vorgang zunächst rechtlich prüfen lassen ‐ unter anderem, ob alle möglichen Zuschüsse abgerufen wurden. „Wir wollen die Rechnungen offen legen“, sagt Ragg.

Der Tuttlinger Oberbürgermeister Michael Beck (CDU) kennt die andere Seite. Zwei Gymnasien müssen für mehr als 70 Millionen Euro saniert werden. Etwa 30 Gemeinden im Umland sollen sich mit insgesamt 23 Millionen Euro beteiligen. Schon vor zehn Jahren habe er nach der Bereitschaft gefragt, sich an den Kosten zu beteiligen, sagt Beck. „Ich habe nette Briefe bekommen mit der Aussage: Wir zahlen nichts.“ Das war vor dem VGH-Urteil. Nun, erklärt Beck, habe er gar keine Wahl. Er müsse die Gemeinden, die Kinder an seine Schule schicken, zur Kasse bitten, sonst drohe Ärger mit der Rechtsaufsicht. Das gebe die Gemeindeordnung vor. „Ich darf nicht einfach auf Millionenbeträge von Steuermitteln verzichten.“ Seinen Unmut darüber habe er auch in Briefen an Landespolitiker wie Innenminister Thomas Strobl (CDU) zum Ausdruck gebracht, sagt er. „Es gibt Gemeinden, die zwei Millionen an mich bezahlen müssen und ich eine Million an die wegen deren Realschule ‐ das kann kein Weg sein“, so Beck.

Wie läuft die Finanzierung von Schulbauprojekten grundsätzlich?

Aus der Masse an Steuergeld, das das Land an die Kommunen zahlt, wird ein Batzen vorab in einen gesonderten Topf gepackt. Dieses Geld dient einem Finanzausgleich unter den 1101 Städten und Gemeinden im Land. Ungefähr 100 Millionen Euro pro Jahr sind in diesem Topf für Schulbauten reserviert. Die Grundförderung beträgt eigentlich 33 Prozent. Weil es aber eine Art Kostendeckel gibt, der seit 2020 trotz gestiegener Baukosten unverändert blieb, mache die Förderung bei Grundschulen aktuell neun und bei weiterführenden Schulen 19 Prozent aus, sagt Städtetagsdezernent Brugger. Der Deckel wird zum neuen Jahr aber um 35 Prozent angehoben, darauf haben sich Land und Kommunalverbände bereits geeinigt, betont ein Sprecher von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne).

Dass weiterführende Schulen stärker gefördert werden, liegt am sogenannten Auswärtigenzuschlag. Dafür werden vom Anteil auswärtiger Schüler zunächst zehn Prozent abgezogen ‐ schließlich bringt eine Schule einer Gemeinde auch Vorteile. Die restlichen Prozent werden aktuell noch mit dem Faktor 0,7 multipliziert und damit die Grundförderung aufgestockt. Das Land und die Kommunalverbände haben sich laut Schoppers Sprecher darauf geeinigt, den Faktor zum Jahresbeginn 2025 von 0,7 auf 1,0 anzuheben. Dafür sollen Mittel umgeschichtet werden. Die Fördersumme werde dann wohl 150 statt 100 Millionen Euro betragen.

Sind dann alle zufrieden?

Eher nicht. Städtetagsdezernent Brugger wünscht sich die Änderung beim Auswärtigenzuschlag bereits 2024, weil sonst viele Kommunen ihre Bauprojekte schlicht ein Jahr aufschieben würden. Denn: „Es wäre Wahnsinn, wenn jede Kommune ständig mit anderen alles einzeln abrechnen müsste.“ Genau dafür gebe es den milliardenschweren Finanzausgleich. Auch eine Sprecherin des Gemeindetags, der die kleineren Kommunen vertritt, steht für eine möglichst schnelle Anpassung. Diese im aktuellen Doppelhaushalt des Landes vorzunehmen, der noch bis Ende 2024 läuft, sei aber rechtlich nicht möglich. Kommunen sollten aber bereits Maßnahmen beginnen und später die bessere Förderung erhalten können.

Der kommunale Friede kehrt dadurch aber wohl nicht ein. „Die ganzen heiklen Fälle sind außen vor, für uns kommt das höchstwahrscheinlich leider zu spät“, sagt Deilingens Bürgermeister Ragg. Die Landesförderung müsse schnell angehoben werden, damit Kommunen Zeit, Ärger und Geld für Rechtsstreits sparen und stattdessen einvernehmliche Lösungen finden. Das sollen sie laut Gesetz und VGH-Urteil nämlich zunächst. Erst wenn es zu keiner Vereinbarung kommt, muss das Kultusministerium einschreiten und ein „dringendes öffentliches Bedürfnis“ feststellen ‐ dann müssen die Umlandgemeinden zahlen. Ganz wegfallen werden die gegenseitigen Rechnungen wohl auch ab 2025 nicht. Restkosten bleiben schließlich. „Wir müssen schauen, ob der Faktor 1,0 beim Auswärtigenzuschlag überhaupt reicht“, betont Brugger zudem.