Geiselnahme in Karlsruher Apotheke: Anklage erhoben

Karlsruhe / Lesedauer: 1 min

Eine Figur der blinden Justitia. (Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild )

Nach einer spektakulären Geiselnahme in einer Karlsruher Apotheke hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 21–Jährigen erhoben. Dem Mann werde erpresserischer Menschenraub in Tateinheit mit Geiselnahme und Freiheitsberaubung sowie versuchte, besonders schwere räuberische Erpressung vorgeworfen, erläuterte ein Sprecher der Anklagebehörde am Donnerstag in Karlsruhe.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 10:45 Von: Deutsche Presse-Agentur