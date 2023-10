Gegenstand am Stuttgarter Hauptbahnhof ‐ Entwarnung

Wegen eines verdächtigen Gegenstands am Stuttgarter Hauptbahnhof sind Polizei und Bombenentschärfer am Montag ausgerückt. Die Experten des Landeskriminalamtes gaben nach kurzer Zeit Entwarnung. In dem Koffer befanden sich nach Auskunft eines Polizeisprechers harmlose Sachen.

Eine Passantin hatte die Polizei zuvor über den herrenlosen Koffer informiert. Fußgänger durften die betroffene Stelle während des Einsatzes nicht passieren. Der Bahnverkehr war nicht eingeschränkt.

Nach einem Drohanruf hatte die Polizei den Stuttgarter Hauptbahnhof am Sonntagnachmittag zeitweise komplett geräumt.