Landesweit führten JVA-Bedienstete im Jahr 2023 rund 20.500 Aus- und Vorführungen durch - 11.500 zu Gericht, rund 7600 zu Ärzten. Weitere 1400 Ausführungen waren Familienbesuche oder Termine, um den Gefangenen Teilnahme am Alltag zu ermöglichen.

In der JVA Ravensburg zählte das Ministerium im vergangenen Jahr 1428 Termine, an denen Häftlinge ausgeführt wurden, in Konstanz gab es 479, in Rottweil 524. An allen Standorten waren weniger als zehn Termine Ausführungen ohne konkreten Arzt- oder Gerichtstermin.