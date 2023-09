Löscharbeiten

Gebäude von Winzergenossenschaft in Schliengen in Flammen

Schliengen / Lesedauer: 1 min

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

In Schliengen (Landkreis Lörrach) ist ein Gebäude der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft in Brand geraten. Das Feuer brach aus bislang unklarer Ursache in der Nacht zum Dienstag aus, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte.

Veröffentlicht: 12.09.2023, 07:15 Von: Deutsche Presse-Agentur