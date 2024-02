Gebäude brennt zum dritten Mal in Folge: Drei Verletzte

Zum dritten Mal innerhalb von sieben Wochen ist in einem Gebäude in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) ein Feuer ausgebrochen. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Der Brand war vermutlich wegen eines technischen Defekts in der Nacht zum Montag im Keller ausgebrochen, wie es weiter hieß. Ein Restaurant-Angestellter versuchte noch erfolglos, das Feuer zu löschen. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Die Brandserie im Wohn- und Restaurantgebäude begann bereits Ende Dezember. Innerhalb von 21 Stunden entstanden dabei zwei Brände: Der erste wurde nach Angaben der Polizei durch Fahrlässigkeit verursacht, der zweite durch einen technischen Defekt.