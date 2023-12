Gaststättenkeller brennt zwei Mal binnen zwei Tagen

Nach zwei Gaststättenbränden in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) hat die Polizei Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Im Keller des Lokals hatte es laut Polizei binnen zwei Tagen zwei Mal gebrannt. Am Sonntag war im Bereich einer Waschmaschine ein Feuer ausgebrochen. Zwei Restaurantmitarbeiter verletzten sich bei Löschversuchen durch Rauchgas. Die Ermittler waren zunächst von einem technischen Defekt als Ursache ausgegangen.

Das müsse unter Berücksichtigung des zweiten Brandes am Folgetag neu bewertet werden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Am Montag brach demnach wieder ein Feuer in dem Keller aus. Restaurantangestellte alarmierten die Rettungskräfte. Diese brachten mehrere Mitarbeiter, Gäste und Bewohner aus dem Gebäude. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Teile des Gebäudes. Verletzt wurde niemand. Es hätten sich Hinweise auf Brandstiftung ergeben, sagte die Polizeisprecherin.