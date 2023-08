Gasspeicher in Oberschwaben geht vom Netz

Im vergangenen Jahr ging in Deutschland die Angst vor einem sehr kalten Winter um. Der Gasfluss aus Russland versiegte, eine Reaktion auf westliche Sanktionen gegen Moskau nach dem Angriff auf die Ukraine. Doch rund 40 Prozent der Wohnenergie stammt aus Gas, die Industrie deckt ein Drittel ihres Bedarfs damit. Die Bundesregierung stellte einen Notfallplan auf. Nun soll im Oktober 2024 einer von zwei Gasspeichern in Baden–Württemberg vom Netz gehen. Was das bedeutet.

Wird es im kommenden Winter eng mit dem Gas?

Den Überblick über den Speicherstand hat die Bundesnetzagentur und veröffentlicht wöchentlich einen Lagebericht. Dort heißt es: „Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil. Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet.“ Doch sorgenfrei geht man nicht in die anstehende Heizperiode. „Gleichwohl bleibt die Vorbereitung auf den Winter 2023/2024 eine zentrale Herausforderung“, so der Bericht. Die Agentur hatte das Ziel ausgegeben, alle Speicher bis zum 1. September zu 75 Prozent zu füllen. Dieses Ziel ist seit Juni erreicht, aktuell sind zu knapp 95 Prozent gefüllt.Außerdem haben Verbraucher und Industrie beispielsweise in der vergangenen Woche rund 20 Prozent weniger Gas verbraucht als im Durchschnitt im selben Zeitraum in den Jahren 2018 bis 2021. Dennoch warnt auch der Branchenverband Initiative Energien Speichern vor Sorglosigkeit. Ein sehr kalter Winter könne durchaus zu leeren Speichern führen.

Wie wird Baden–Württemberg mit Gas versorgt und welche Rolle spielen Speicher?

Gut die Hälfte fließt aus dem Norden nach Baden–Württemberg, weitere 40 Prozent aus dem Westen und zehn Prozent aus dem Osten. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der FDP hervor. Wichtig für Süddeutschland ist der Speicher im österreichischen Haidach östlich der bayerischen Landesgrenze. Das deutsche Gas stammt derzeit vor allem aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien. Aus Norddeutschland fließt Flüssiggas aus neuen LNG–Terminals ins Netz. Böden und Gestein im Südwesten eignen sich nicht gut dafür, Gas zu speichern. Deswegen sind nur zwei verhältnismäßig kleine unterirdische Speicher ins Fernleitungsnetz eingebunden: einer in Sandhausen bei Heidelberg, der andere in Fronhofen–Illmensee im Landkreis Ravensburg. Beide zusammen verfügen über eine Speicherkapazität von 0,5 Terawattstunden (TWh). Das sind nach Angaben des Landesumweltministeriums nur zwei Promille der gesamten deutschen Speicherkapazität. Zum Vergleich: Niedersachsen verfügt über Speicher mit einer Kapazität von 133 TWh, Bayern über knapp 32 TWh. In Fronhofen können maximal 0,1 TWh in rund 1300 Metern Tiefe gelagert werden. Laut Statista verbrauchten Industrie und Privatkunden in Deutschland 2022 rund 866 TWh Gas. Nach Angaben des Betreibers Storengy dient die Anlage im Kreis Ravensburg als Puffer für Schwankungen im Netz und trägt zur Versorgung Stuttgarts bei.

Warum geht der Speicher in Fronhofen vom Netz?

Laut Landesregierung soll der Speicher zum 1. Oktober 2024 vom Netz gehen. Entsprechende Pläne des Betreibers seien dem Umweltministerium bekannt, heißt es in der Antwort auf die FDP–Anfrage. Der Betrieb lohne aus Sicht des Eigentümers Storengy nicht länger. Die geologische Struktur habe die Erwartungen nicht erfüllt, der Betrieb sei daher über die Jahre immer aufwändiger und teurer geworden. Eine Storengy–Sprecherin sagt der „Schwäbischen Zeitung“: „Wir sind mit den zuständigen Behörden in Gesprächen über die Zukunft der Anlage in Fronhofen.“ Bevor eine Entscheidung gefallen sei, könne man keine weiteren Details nennen. Die Bundesnetzagentur muss prüfen, ob ein Speicher systemrelevant ist, bevor er vom Netz darf.

Welche Auswirkungen hat das auf die Gasversorgung?

Zunächst einmal haben die Speicher im Land schon wegen ihrer geringen Kapazität eine geringe Bedeutung. „Die Speicher in Baden–Württemberg tragen deshalb zwar zu einem kleinen Teil zur Versorgungssicherheit im Land bei, spielen im deutschen Gesamtnetz allerdings eine untergeordnete Rolle“, so das von Thekla Walker (Grüne) geführte Ministerium. Bislang werden sie vor allem genutzt, um den Druck im Gasnetz stabil zu halten und Schwankungen bei Anlieferung und Verbrauch auszugleichen. Diese Aufgabe soll im Falle der Anlage in Fronhofen nun ein besser ausgebautes Leitungsnetz übernehmen, das durch den Betreiber Terranets bis Oktober 2024 zugesagt ist. Das ist auch aus Sicht des energiepolitischen Sprecher der CDU im Landtag, Raimund Haser, sinnvoll. „Ein gutes Netz reduziert die Bedeutung von Speichern. Da Baden–Württembergs Geologie für solche einfach sehr schlecht geeignet ist, ist daher der Ausbau und Erhalt der Leitungen besonders wichtig.“

Welche Kritik an der Speicher–Stilllegung gibt es?

Der Salemer FDP–Politiker Klaus Hoher verweist auf Warnungen etwa der Bundesnetzagentur vor dem kommenden Winter. „Mittelfristig wird der Gasbedarf in Baden–Württemberg sogar noch steigen. Die Stilllegung des Erdgasspeichers Fronhofen–Illmensee kommt daher zur Unzeit“, kritisiert Hoher. „Der zur Kompensation geplante Ausbau des Gasnetzes ist richtig und wichtig, allerdings muss sich die Landesregierung weit stärker auch für die geologische Speicherung von Erdgas, Biomethan und Wasserstoff einsetzen.“