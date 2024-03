G9 im Südwesten kommt, aber wie?

Nun steht es also fest: Baden-Württemberg wird zurückkehren zum neunjährigen Gymnasium. Das hatte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) bereits in Aussicht gestellt. Ihr Staatssekretär Volker Schebesta (CDU) hat im Bildungsausschuss des Landtags am Donnerstag in Stuttgart nun offiziell verkündet: „Es steht für uns fest, dass wir ein neunjähriges Gymnasium aufwachsend in Baden-Württemberg einführen.“ Aber wie? Das ist noch offen - sehr zum Ärger der Initiatoren eines entsprechenden Volksantrags, der diesen Schritt überhaupt erst angestoßen hat.

Etwa zwei Meter hoch und acht Meter lang ist das Plakat, das die Initiatoren des Volksantrags „G9 Jetzt“ in Sichtweite des Landtags in Stuttgart ausbreiten. 106.950 Smileys mit nach unten hängenden Mundwickelns reihen sich dicht gedrängt auf dem weißen Papier - ein trauriges Gesicht für jeden Unterzeichner des Volksantrags. Die schlechte Stimmung begründet Corinna Fellner, eine der beiden Initiatorinnen so: „Wir würden ja gerne in den Dialog treten.“ Ein Gespräch habe es bisher mit der Kultusministerin gegeben, aber nicht über Inhalte. Ein weiteres Gesprächsangebot sei leider in dieser Woche zu kurzfristig gekommen.

Landtag befasst sich mit Volksantrag

Was Fellner und ihre Mitstreiterin Anja Plesch-Krubner stört, können sie an diesem Tag zumindest den Bildungspolitikern aller Fraktionen erläutern. Ihr erfolgreicher Volksantrag macht einen Vorschlag, wie das Land zu G9 zurückkehren soll. Sollte keine Verlängerung beantragt werden, wird sich der Landtag Mitte April mit dem Antrag und dem Gesetz befassen müssen - und hat nur zwei Optionen: annehmen oder ablehnen. Unterdessen arbeitet das Kultusministerium an einem Gegenentwurf. Man sei ja in vielerlei Hinsicht kompromissbereit, sagen die Initiatorinnen im Ausschuss. Aber sie nennen auch rote Linien. Sollten diese überschritten werden, bleibt ihnen als nächster Schritt ein Volksbegehren. Dafür müssten sie dann siebenmal mehr Unterschriften sammeln wie für einen Volksantrag - in der Hälfte der Zeit, einem halben Jahr.

Fellner nennt im Ausschuss drei Kernforderung. Ein neues G9 brauche 16 bis 20 zusätzliche Wochenstunden pro Zug von Klasse 5 bis 13 und müsse schnellstmöglich eingeführt werden - idealerweise zum kommenden Schuljahr. Als Bildungspläne könnten jene dienen, die bereits in den landesweit 43 G9-Modellgymnasien genutzt werden, bis neue Pläne in Sorgfalt ausgearbeitet sind. Punkt zwei: Parallel zu G9 soll es G8-Züge für besonders leistungsstarke Kinder als Option geben. Und: „Kinder haben Corona im Gepäck“, sagt Fellner und fordert als dritten Punkt die Möglichkeit, dass auch Kinder auf G9 wechseln können, die bereits in höheren Klassenstufen sind.

Einführung frühestens zum übernächsten Schuljahr

Letzterem erteilt Staatssekretär Schebesta eine Absage. Ein Wechsel auf G9 in der Mittelstufe sei nicht vorgesehen. Ob man diese Möglichkeit nur neuen Fünftklässlern oder auch Sechstklässern einräumen werde, sei noch in der Debatte. Zudem werde G9 an den Südwest-Gymnasien „frühestens zum Schuljahr 25/26“ kommen, so Schebesta. Ein früherer Start sei nicht möglich. Immerhin: Schüler sollen auch weiterhin das Abitur in acht Jahren erreichen können. Dazu, wie das organisiert werden kann, gibt es zwischen den Koalitionspartnern aber sehr unterschiedliche Vorstellungen. Auch hierzu bleiben also Fragen weiter offen.

Die kommunalen Spitzenverbände mahnen an diesem Donnerstag vor allem Realitätssinn in Zeiten knapper werdender Kassen an. „Land und Kommunen stehen im Schulbereich vor besonderen Herausforderungen“, sagt Städtetagsdezernent Norbert Brugger. Er wie auch Gemeindetagspräsident Steffen Jäger sprechen von immensen Kosten durch die Digitalisierung. Wer diese zahlen soll, sei genauso wenig geklärt wie die Umsetzung des Rechts auf Ganztag, das ab 2026 für Grundschulkinder greift. Hinzu kommen Pläne des Landes zur Sprachförderung an den Kitas und eine Stärkung der Grundschulen. „Die Rückkehr zu G9 als Regelangebot wäre oder wird ein weiteres Großvorhaben“, sagt Brugger. Als Bayern etwa 2017 zu G9 zurückgekehrt sei, habe das Land den Kommunen 500 Millionen Euro für Schulbauten gegeben. Das Argument, dass der Südwesten ja auch mal G9 hatte und der Platz von damals doch noch da sein müsse, entkräftet er mit Zahlen. Der Platz sei dadurch aufgebraucht, dass seit Einführung von G8 12,5 Prozent mehr Schüler an die Gymnasien im Südwesten geströmt seien. „Das darf nicht auf Kosten der Kommunen beschlossen werden“, sagt er.

Attraktivität von G9 schwer abschätzbar

Zumal Brugger wie auch Jäger mit einer weiteren Zunahme der Schüler an Gymnasien rechnen, wenn diese G9 anbieten. „Es braucht also eine belastbare Ressourcenabschätzung mit den Schulträgern und eine verbindlichere Grundschulempfehlung“, um die Schülerströme besser zu lenken, sagt Jäger. Wie viele Schüler zusätzlich von einem G9-Gymnasium angezogen werden, sei schwer abschätzbar, räumt Brugger ein. Mit Blick auf Bayern sagt Plesch-Krubner, dass sich in den Städten praktisch keine und auf dem Land zwei bis drei Prozent mehr Schüler aufs Gymnasium wechseln seit der Rückkehr zu G9.

Gemeindetagspräsident Jäger äußert Zweifel, ob G9 tatsächlich das drängendste Thema des „angeschlagenen Bildungssystems“ in Baden-Württemberg sei. Auf jeden Fall müssten die Auswirkungen auf andere Schularten, etwa auf die beruflichen Gymnasien, bei allen Entscheidungen mitbedacht werden. „Sowohl personell als auch finanziell“, mahnt Jäger. „Es dürfen in der Bildungspolitik keine Zusagen gemacht werden, die nicht realistisch sind.“ Das hatte vorab auch der Berufschullehrerverband betont. „Strukturelle Änderungen am Bildungssystem dürfen nicht auf dem Rücken der beruflichen Schulen stattfinden.“

Gymnasiallehrer machen Druck

Besonders erbost hatte sich bereits der Philologenverband geäußert, der die Gymnasiallehrer vertritt. Ihm geht alles nicht schnell genug. Von einer „verschleppten Planung zu G9“ ist die Rede. Der Verband hat Konzepte vorgelegt, wonach lediglich etwa 16 Lehrerstunden pro Zug zusätzlich anfielen und damit die Zusatzkosten pro Jahr unter 100 Millionen Euro lägen. Verzichtet wird dafür auf Differenzierungsstunden, mit denen Schüler individueller gefördert werden sollen.

Aktivistin Plesch-Krubner signalisiert der Landesregierung derweil Dialogbereitschaft. „Wenn von hrer Seite ein G9-Kompromiss erarbeitet wird, der unserem sehr nahe kommt, werden unsere Unterstützer und wir sicher nicht mehr auf die Straße gehen.“