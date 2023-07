G8 oder G9? Bürgerbeteiligung startet

Seit Jahren kämpfen Eltern in Baden–Württemberg für eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium. Nun startet die Landesregierung eine öffentliche Debatte über G8 und G9. Im ersten Schritt haben am Montag Vertreter von rund 60 Interessensgruppen im Kursaal von Bad Cannstatt Argumente ausgetauscht.

Bislang hält Baden–Württemberg als einziges westdeutsches Flächenland an G8 fest. G9 bieten die beruflichen Gymnasien, 43 Modellgymnasien, einige Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe und private Gymnasien. Die Elterninitiative „G9 Jetzt“ will das ändern und hat vergangenen Herbst einen Volksantrag gestartet. „Ihnen verdanken wir, dass das Thema auf die Agenda des Landes gekommen ist“, sagt Ulrich Arndt von der Servicestelle Bürgerbeteiligung des Landes am Montag zu Anja Plesch–Krubner, einer der Initiatorinnen.

Schüler wollen gehört werden

Ziel dieses sogenannten Beteiligungsscopings im Kursaal: Alle Aspekte sammeln, die bei einer möglichen Rückkehr zu G9 beachtet werden sollten. Die Kommunen als Schulträger betonen den Bedarf an Räumen und Geld, die Eltern sprechen vom eingeschränkten Familienleben unter G8 und ihrer Sorge um die mentale Gesundheit der Kinder auf dem Weg zum Turbo–Abi. Letzteres betont auch Berat Gürbüz, Vorsitzender des Landesschülerbeirat, und mahnt: „Vergessen Sie nicht die Betroffenen auf dem Weg“ — also die Schüler selbst.

Vertreter von Politik, Gemeinschaftsschulen, beruflichen Schulen und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mahnen, die möglichen Auswirkungen auf die anderen Schularten zu bedenken. Es geht um Lehrerversorgung in Zeiten des Mangels ebenso wie um das knapper werdende Geld, das potenziell an anderer Stelle fehle. Vertreter von Gymnasien argumentieren derweil mit dem Ansturm auf die Schulen, die G9 anbieten. Elke Ray von der Direktorenvereinigung Südwürttemberg etwa verweist auf die Übergangsquote ans Gymnasium auf dem Land.

Dort wechselten rund 30 Prozent der Kinder aufs Gymnasium, so die Rektorin aus Ochsenhausen. Im landesweiten Durchschnitt sind es 45 Prozent. „Wenn wir leistungsstarke Kinder im ländlichen Raum ans Gymnasium bringen wollen, braucht es G9“ — auch im Sinne der Chancengerechtigkeit, so Ray. Sie war auch Mitglied eines Arbeitskreises „Gymnasium 2030“, den das Kultusministerium initiiert hatte. „Wir haben festgestellt: Wenn wir eine Weiterentwicklung des Gymnasiums wollen, reicht die Stundentafel bei G8 nicht aus.“

Nächster Schritt: Bürgerforum

Die Themensammlung vom Montag dient als Grundlage für ein Bürgerforum aus 40 bis 60 zufällig ausgewählten Menschen, das im Herbst starten soll. In etwa sechs Sitzungen sollen sie Impulse von Wissenschaftlern und Betroffenen bekommen. Sie sollen bis Jahresende eine Empfehlung zur G8/G9–Frage abgeben. Bindend ist diese nicht, die Entscheidung liegt beim Landtag.

Es ist extrem wichtig, dass man den Eindruck hat, dass das Verfahren fair war Frank Brettschneider

Weitere Interessensgruppen wie Kinderärzte und Entwicklungspsychologen sind um schriftliche Stellungnahme gebeten. Demnächst soll sich jeder online auf dem Beteiligungsportal des Landes einbringen können. Auch wenn am Montag nichts Neues in die Diskussion eingebracht wurde, kann der Prozess zur Befriedung beitragen, sagt Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim.

Zwei Drittel einer repräsentativen Umfrage hatten sich demnach gewünscht, dass Entscheidungen auf Landesebene vom Landtag beschlossen, vorher aber im Dialog mit den Bürgern diskutiert werden. „Es ist extrem wichtig, dass man den Eindruck hat, dass das Verfahren fair war“, so Brettschneider. Dann könnten Bürger Entscheidungen akzeptieren, die nicht in ihrem Sinne seien. Auch Plesch–Krubner lobt den Prozess. An der Unterschriftensammlung für G9 halte ihre Initiative dennoch fest.