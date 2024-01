Fußgängerinnen angefahren: Frau wird schwer verletzt

Zwei Frauen sind in Pforzheim beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Eine der beiden erlitt schwere Verletzungen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteile, erfasste ein 42-Jähriger die Fußgängerinnen am Mittwochabend beim Abbiegen mit seinem Wagen. Eine 49-jährige Frau wurde frontal erwischt, sie stürzte und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Ihre 34-jährige Begleiterin wurde leicht verletzt.