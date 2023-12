Schwaben

Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt

Lindau / Lesedauer: 1 min

Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. (Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild )

Eine 86 Jahre alte Fußgängerin ist in Lindau von einem Auto erfasst worden und gestorben. Sie sei am Freitagabend noch am Unfallort ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 22.12.2023, 22:45 Von: Deutsche Presse-Agentur