Fußgängerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist beim Überqueren einer Straße in Freiburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 28 Jahre alte Fahrer des Wagens sei am Freitag zunächst weitergefahren, dann aber zur Unfallstelle zurückgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar. Die 58 Jahre alte Fußgängerin wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.