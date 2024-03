Fußgängerin stirbt nach Unfall in Krankenhaus

Eine Fußgängerin ist in Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) von einem Auto angefahren worden und wenige Tage später im Krankenhaus gestorben. Das Auto eines 24-Jährigen war nach Angaben der Polizei gegen die 84-Jährige geprallt, als diese die Straße überqueren wollte. Die Frau wurde nach dem Vorfall am Montag in ein Krankenhaus gebracht. Am Mittwoch erlag sie demnach ihren schweren Verletzungen.