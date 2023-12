Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt

Ein 78 Jahre alter Fußgänger ist in Göppingen von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, habe der Mann am Freitagabend eine Straße überqueren wollen. Der 22 Jahre alte Autofahrer erkannte dies den Angaben zufolge zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Fußgänger erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an.