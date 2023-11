Fußgänger von Auto erwischt und gestorben

Ein Fußgänger ist von einem Auto angefahren worden und im Krankenhaus gestorben. Eine 67-jährige Autofahrerin soll den Mann beim Herausfahren aus einem Privatgrundstück auf die Straße übersehen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 74-jährige Fußgänger fiel durch den Aufprall und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er starb noch am Abend des Unfalls am Donnerstag im Krankenhaus.