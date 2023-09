Verkehr

Fußgänger stirbt nach Unfall in Mannheim

Mannheim / Lesedauer: 1 min

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

In Mannheim ist ein Fußgänger beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der 44–Jährige starb am Freitagabend noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in der Nacht mitteilte.

Veröffentlicht: 16.09.2023, 09:00 Von: Deutsche Presse-Agentur