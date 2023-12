Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Heidenheim an der Brenz schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der alkoholisierte 26-Jährige am Donnerstag zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße gelaufen. Auf der Straße wurde er demnach vom Wagen eines 76-Jährigen erfasst. Der 26 Jahre alte Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von rund 4500 Euro.