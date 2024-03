Fußballfan räumt Böllerattacke ein

Mehrere Fans erleiden Knalltraumata und Schocks, ein Schüler muss sogar wegen einer Fleischwunde ins Krankenhaus: Mit einer Böllerattacke hat ein Hoffenheimer Fußballanhänger im vorigen Herbst im Stadion des FC Augsburg für Entsetzen und Empörung gesorgt. Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Augsburg räumte der 28-Jährige am Montag die Tat ein und bat die Opfer um Entschuldigung. „Es tut mir von Herzen leid“, sagte der Mann aus Göppingen, der seit dem Vorfall in Untersuchungshaft sitzt. „Es war niemals meine Absicht, jemanden zu verletzen, vor allem keine Kinder.“

Der Hauptverdächtige, neben dem noch drei mutmaßliche Komplizen angeklagt sind, schilderte, wie er am 11. November 2023 beim Erstligaspiel zwischen Augsburg und der TSG Hoffenheim (1:1) einen sogenannten Mamba-Böller aus dem Gästeblock in Richtung Spielfeld warf. Auf Videoaufnahmen, die in dem voll besetzten Saal 174 des Augsburger Landgerichts eingespielt wurden, waren der Wurf sowie die Szenen davor und danach zu sehen. Der Böller detonierte in der Nähe von Fans; laut Anklage wurden 14 Personen verletzt, darunter fünf Kinder.

„Das war der schlimmste Tag in meinem Leben“

Ein 14 Jahre alter Junge erzählte von der Explosion direkt neben sich in Reihe eins. Seine Hose und lange Unterhosen seien zerfetzt worden, am Oberschenkel erlitt er eine Fleischwunde. Noch heute sei die Narbe der Verletzung zu sehen. Seine Mutter, die im Stadion daneben saß, berichtete in der Zeugenvernehmung mit zitternder Stimme: „Das war der schlimmste Tag in meinem Leben.“ Noch heute sehe sie vor ihrem inneren Auge, wie sich die Tochter im Stadion erschrocken die Ohren hält. Der Vater schilderte, dass ihn das Gesicht und die Panik seiner Tochter damals im Stadion psychisch am meisten beschäftigten.

Ein neunjähriger Junge erzählte, dass er noch zwei Wochen nach dem Spiel über Kopfschmerzen geklagt habe. Eine Frau berichtete, dass sie wegen eines Knalltraumas vier Wochen lang im Alltag eingeschränkt war und seit dem Vorfall auch nicht mehr ins Stadion ging - eigentlich hat sie eine Jahreskarte für den FC Augsburg. Der Hauptangeklagte bat jedes der als Zeugen geladenen Opfer persönlich um Entschuldigung. Nur ein Geschädigter, der als Nebenkläger auftrat, nahm diese explizit nicht an.

Kumpel von Böllerwerfer bereut Nicht-Einschreiten

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 28-Jährigen die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie gefährliche Körperverletzung vor; es droht eine Haftstrafe. Den drei anderen Hoffenheimer Fans drohen Verurteilungen wegen Beihilfe.

Zwei von ihnen äußerten sich am Montag ebenfalls zu dem Vorfall. In einer Erklärung verlas ein Verteidiger, dass sein Mandant nicht geahnt habe, wie gefährlich der Böller sei. Der zweite Mitangeklagte sagte, dass er nicht davon ausgegangen sei, dass sein Kumpel den Böller wirklich zünden werde. Er bereue zudem, die Tat nicht verhindert oder im Vorfeld die Sicherheitskräfte informiert zu haben. Der 35 Jahre alte Mann habe später Drohanrufe bekommen und sei als Bastard und Mörder bezeichnet worden. Hoffenheims Ultras hätten ihn von der Tribüne verbannt. Auch er bat die Opfer um Entschuldigung.

Verspäteter Prozessstart

Der Prozess war in der vorigen Woche zunächst vertagt worden, weil ein Schöffe selbst bei dem Spiel im Stadion war und deshalb für das Verfahren ausgetauscht werden musste; zwei Verteidiger hatten ihn wegen Befangenheit abgelehnt. Ursprünglich waren vier Verhandlungstage unter dem Vorsitzenden Richter Christoph Kern - der zufälligerweise auch ehrenamtlicher Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) ist - anberaumt worden.