Neckar–Odenwald–Kreis

Fund von Haschisch und Chemikalien in ehemaliger Reithalle

Walldürn / Lesedauer: 1 min

Die Polizei hat in einer ehemaligen Reithalle in Walldürn (Neckar–Odenwald–Kreis) knapp ein Kilo Haschisch und eine Anlage zur Aufzucht von Cannabis gefunden. Sie beschlagnahmte die Drogen und Zubehör, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft hieß.

Veröffentlicht: 25.07.2023, 12:03 Von: Deutsche Presse-Agentur