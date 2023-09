Kaum hat man das Schild „Gefahr! Mountainbike-Abfahrt!“ passiert, geht es direkt steil nach unten. Über Steine und Wurzeln brettern zwei junge Mountainbiker in Richtung einer aufgeschütteten Schanze: Ein weiter Sprung, beide Räder stehen für ein paar Sekunden in der Luft, ehe sie wieder auf dem Boden aufschlagen.

Es sieht wirklich spektakulär aus, wie schnell, kraftvoll und doch grazil zwei junge Radfahrer des Freiburger Mountainbike-Vereins im Nordosten der Stadt im Breisgau durch den Wald düsen.

Schon die ersten 50 Meter der rund drei Kilometer langen Strecke ‐ eines sogenannten Mountainbike-Trails ‐ sind extrem anspruchsvoll. „Der Trail ist von der Schwierigkeit her sehr herausfordernd, weil er viele unterschiedliche Elemente vereint. Dafür muss man wirklich gut fahren können“, sagt Mirjam Milad, Geschäftsführerin des Freiburger Mountainbike-Vereins.

Immer wieder Probleme mit Bikern

Vor allem ist es ihr aber wichtig, dass die rund 2800 Vereinsmitglieder legal auf dem Trail unterwegs sind ‐ die ausgeschilderte Strecke ist explizit den Mountainbikern vorbehalten. Und das mitten im Staatswald, für den seit 2020 ForstBW in Baden-Württemberg zuständig ist ‐ und sich damit um etwa 25 Prozent der Waldfläche im Südwesten kümmert.

Immer wieder war das Mountainbike in den vergangenen Jahren ein großer Streitpunkt im Wald. Denn Wanderer fühlten sich von den Radfahrern gestört ‐ und umgekehrt. „Mountainbiken im Wald ist sehr konfliktbeladen“, sagt Felix Reining, Vorstand von ForstBW. „Die Sportler vermissen ausreichende Angebote und sind oft auch auf viel bewanderten Waldrouten unterwegs“, so Reinig.

Ein Schild mit der Aufschrift "Gefahr! Mountainbike-Abfahrt! Baden to the Bone Trail STOP! Trail niemals bergauf fahren!" steht neben einem Mountainbike-Trail. (Foto: dpa )

Nicht nur Wanderer fühlen sich von Mountainbikern gestört, auch für Jäger und Förster sind illegale Strecken ein Problem. „Beispielsweise können Radfahrer Wild aufschrecken oder der Waldboden bekommt durch die Räder einen Erosionsschaden“, betont Reinig.

Um diesem Konflikt die Schärfe zu nehmen, hat ForstBW ein neues Mountainbike-Konzept erarbeitet ‐ eine interne Betriebsanweisung für alle Förster, in der geregelt ist, wie sich Mountainbiker auf anspruchsvollen Trails legal im Staatswald bewegen können.

Das sind die Pilotregionen

In einem Pilotprojekt werden dafür nun in den Forstbezirken Hochschwarzwald, östliche Alb, Schurwald bei Göppingen, Schwäbisch-Fränkischer Wald und Ulmer Alb legale Trails für Mountainbiker angelegt. Falls das neue Konzept ankommt, soll es solche Strecken im ganzen Land geben.

Am Ende war es eine Win-Win-Situation für alle. Felix Reinig

Als Vorbild und Paradebeispiel für die neuen legalen Strecken in den Pilotregionen dient der Trail im Nordosten Freiburgs. Seit 2017 ist er legal befahrbar ‐ nach langjährigem Austausch zwischen den Forstbehörden und örtlichen Interessensgruppen. „Am Ende war es eine Win-Win-Situation für alle“, sagt Reinig von ForstBW. Der beschilderte Trail hätte eine kanalisierende Wirkung im Wald und die Förster mit der örtlichen Mountainbike-Gemeinschaft einen ständigen und zuverlässigen Ansprechpartner.

„Wir pflegen die Strecke als Verein, kontrollieren sie und sind für den Unterhalt zuständig“, sagt Geschäftsführerin Mirjam Milad vom Freiburger Mountainbike-Verein. Wenn beispielsweise umgefallene Bäume auf der Strecke liegen, sei man im direkten Austausch mit dem örtlichen Förster. Außerdem habe der Verein eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, um rechtlich bei Vergehen abgesichert zu sein.

Konzept funktioniert in Freiburg

„Wir haben hier einen wirklich gut genutzten Trail“, erklärt Milad. Auch weil die Strecke mit steilen Abschnitten und vielen Kurven einen gewissen Schwierigkeitsgrad mit sich bringe, sei die Nutzung illegaler Trails rund um die Freiburger Wälder stark zurückgegangen. Finanziert werden die Bau- und Wartungsmaßnahmen der Strecke über Zuschüsse der Stadt Freiburg und über Mitgliedsbeiträge. „Das Konzept funktioniert“, sagt Milad, „deswegen braucht es mehr solcher legaler Trails in Baden-Württemberg, bei denen die lokalen Mountainbike-Communitys einbezogen werden.“

So sieht es auch der Fachberater der Deutschen Initiative Mountainbike (DIMB), Heiko Mittelstädt. „In Ballungsräumen ist ein solches Konzept absolut sinnvoll, gerade für sportlich fahrende Mountainbiker“, sagt er. Aber auf der Fläche brauche es zum Wegenetz im Wald noch deutlich mehr Zusatzangebote. „Rund 20 Prozent der Deutschen fahren Mountainbike, aber im ländlichen Raum fehlen die Vereine und Strukturen, um mit aufwendigen Genehmigungsverfahren solche legale Mountainbike-Trails zu errichten“, behauptet Mittelstädt.

Ärger um die Zwei-Meter-Regel

Hinzu kommt ein für die Szene leidiges Thema in Baden-Württemberg: die sogenannte Zwei-Meter-Regel des Landeswaldgesetzes. Die besagt, dass Radfahren im Wald grundsätzlich nur auf Wegen erlaubt ist, die mindestens zwei Meter breit sind. Fußwege sind hingegen tabu. Mirjam Milad wie Heiko Mittelstädt halten die Zwei-Meter-Regelung für nicht mehr zeitgemäß. „Da sind wir Mountainbiker extrem eingeschränkt“, sagt Mittelstädt. De facto könne das Einhalten der Regelung in ausgedehnten Waldgebieten sowieso gar nicht überwacht werden.

Heiko Mittelstädt, Fachberater der Deutschen Initiative Mountainbike (DIMB), fordert mehr legale Trails im Staatswald. (Foto: Privat )

Bayern und die meisten anderen Bundesländer erlauben Radfahren im Wald „auf geeigneten Wegen“. Wie genau die zu definieren sind, ist gesetzlich nicht festgelegt. „Das ist auch schwierig, weil es meist Auslegungssache ist“, erklärt Mittelstädt. In Österreich ist es noch extremer: Laut Paragraph 33 des Forstgesetzes ist das Radfahren auf Forststraßen im Wald nur mit Erlaubnis des Eigentümers gestattet.

Kurzum: Wenn nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass auf einem Forstweg geradelt werden darf, ist es illegal. „Das ist natürlich eine Vollkatastrophe“, so Mittelstädt. Allerdings sei es einer engagierten und großen Mountainbike-Community in Österreich zu verdanken, dass es dort trotzdem ein weit verzweigtes Streckennetz und viele offizielle, große Bikeparks gibt wie etwa im Brandnertal oder in Sölden.

BUND begrüßt Zwei-Meter-Regel

Fakt ist aber auch: Nicht alle finden die Zwei-Meter-Regel im Südwesten schlecht. Der BUND Baden-Württemberg hält die Regelung beispielsweise für richtig, „solange Ausnahmen für extra eingerichtete legale Trails möglich bleiben“, sagt Christoph Schramm, BUND-Referent für Wald.

Alle schmalen Trampelpfade auch für Fahrräder zu öffnen, würde Konflikte aus unserer Sicht eher befeuern. Christoph Schramm

Viele Wege seien gar nicht so ausgelegt, dass Spaziergänger und breite Mountainbike-Lenker aneinander vorbei passen. Deswegen seien legale Strecken sinnvoller, wenn das Gelände zuvor überprüft wurde. „Legale Trails berücksichtigen Schutzgebiete und Lebensräume bedrohter Arten deutlich besser als illegal gebaute Trails, bei denen einfach dort gebaut wird, wo es den Mountainbiker am besten passt“, betont Schramm.

Auch der Schwäbische Albverein ‐ mit rund 85.000 Mitgliedern der größte Wanderverein Europas ‐ begrüßt die Idee, mehr legale Trails anzulegen. „Das ist eine gute Lösung, denn die Trails haben eine lenkende Wirkung, was vor allem aus Sicht des Naturschutzes wichtig ist“, betont Ute Dilg, Pressereferentin des Schwäbischen Albsvereins. Wichtig sei, dass regional nach guten Konzepten gesucht wird und sich alle beteiligten Interessensgruppen einbringen können.

Kritik an der Landesregierung

Das zuständige Ministerium für Ländlichen Raum in Baden-Württemberg will an der Zwei-Meter-Regelung festhalten, weil es einen klaren Rahmen schafft „für das Radfahren im Wald und es dient dazu, Konflikte mit anderen Nutzergruppen und Belangen wie dem Natur- und Artenschutz zu vermeiden“, so ein Ministeriumssprecher. Eine Anpassung sei aktuell nicht geplant.

Zwei Mountainbiker fahren einen Singletrail hinunter. Der landeseigene Forstbetrieb ForstBW will zukünftig landesweit Sondernutzungsbereiche für Mountainbiker schaffen. (Foto: dpa )

Für Klaus Hoher, forstpolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, hätte die Landesregierung die Konflikte durch das Mountainbiking im Wald längst entschärfen können. Die Regierung „hat die Ausweisung offizieller Mountainbike-Strecken bis heute nicht vorangebracht und damit in Kauf genommen, dass viel zu viele illegale Trails in unseren Wäldern entstanden sind“, betont Hoher. Waldbesitzer hätten seit Jahren signalisiert, dass die Sättigungsgrenze beim Mountainbiking erreicht wäre, so Hoher. Deswegen brauche es jetzt schnell ein Netz an legalen Mountainbike-Strecken.

Radfahren als Volkssport

Dafür sind auch die Tourismusverbände im Land. „Nach dem Wandern ist das Radfahren, in alle seinen Formen, die zweitbeliebteste Natursportart in Deutschland“, erklärt Jutta Ulrich von der Schwarzwald Tourismus GmbH. „Wo es legale und attraktive Trails gibt, konnten wir auch einen Zuwachs an Gästen verzeichnen, die aufgrund dieses Angebots in den Schwarzwald reisen.“ Deswegen begrüße der Verband das Konzept von ForstBW.

Für den Tourismusverband Schwäbische Alb sind mehr legale Trails sogar die einzige Lösung. „Mountainbiken ist Volkssport. Es gibt mehr aktive Mountainbiker als aktive Fußballspielende in Deutschland. Insofern muss es unser Anspruch als Gesellschaft sein, dass die Infrastruktur für die Sportart flächendeckend vorhanden ist“, erklärt Louis Schumann, Geschäftsführer des Schwäbischen Alb-Tourismusverbandes.

Im Staatswald im Nordosten Freiburgs wird der neue „Volkssport“ schon rege betrieben. Auf einem Parkplatz im Wald unterhalb eines kleinen Hügels befindet sich das Ende des legalen Trails. Hier kommen die Jungs des Mountainbike-Vereins Freiburg an ‐ glücklich und vollgepumpt mit Adrenalin nach drei Kilometern voller Kurven, Hindernissen und spektakulären Sprüngen. Nach einer kurzen Trinkpause radeln sie wieder den Berg über den normalen Forstweg nach oben, um die Strecke nochmal herunter zu sausen. Weil sie den Mountainbike-Sport lieben, und weil sie zumindest auf diesem Trail keine anderen Menschen stören.