Ludwigsburg

Fünf Verletzte bei Auffahrunfall

Bönnigheim / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. (Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild )

Bei einem Auffahrunfall bei Bönnigheim (Landkreis Ludwigsburg) sind am Samstag fünf Menschen verletzt worden. Ein 30 Jahre alte Autofahrerin wollte von einer Landstraße links abbiegen, als ihr eine 21-Jährige mit ihrem Wagen hinten auffuhr, wie die Polizei in Ludwigsburg am Abend mitteilte.

Veröffentlicht: 24.09.2023, 08:01 Von: Deutsche Presse-Agentur