Schwarzwald-Baar-Kreis

Fünf Menschen erleiden Rauchgasvergiftung bei Wohnungsbrand

Donaueschingen / Lesedauer: 1 min

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Donaueschingen sind fünf Bewohner mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. In der Wohnung eines 24-Jährigen war am Morgen aus unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 15.12.2023, 17:59 Von: Deutsche Presse-Agentur