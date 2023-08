Altes wahren — Neues wagen — das haben sich die Geschwister Charlotte und Lukas Locher auf die Fahne geschrieben, als sie vor über fünf Jahren begonnen haben, das Hopfengut No20 in Tettnang auf den Kopf zu stellen. Gewachsene Strukturen und Platzprobleme machten es erforderlich, das Areal mit seinen vielseitigen Nutzungen neu zu ordnen. Dabei wurde auch ein historisches Gebäude in eine Eventlocation verwandelt, in der heute viele unterschiedliche Veranstaltungen stattfinden, unter anderem Bierverkostungen.

Den ersten Schritt vom Hopfenhof zum Veranstaltungsort haben bereits die Eltern Ingeborg und Bernhard Locher mit der Eröffnung des ersten Hopfenmuseums Deutschlands unternommen. Ein großer Meilenstein war der Umbau der historischen Hopfenhalle im Jahr 1998. Seitdem hat sich das Hopfengut stetig weiterentwickelt und freut sich jährlich über 25.000 hopfen– und bierinteressierte Besucher aus der ganzen Welt. 2016 übergaben sie ihr Lebenswerk in die Hände ihrer Kinder Charlotte und Lukas, die einen Ort für regionalen Genuss geschaffen haben.

Wer das Hopfengut No20 kennenlernen möchte, hat jetzt dazu die Gelegenheit.

