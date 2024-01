Führich führt Stuttgart zu klarem Testspiel-Sieg gegen Fürth

Der VfB Stuttgart hat im ersten Spiel des Jahres einen überzeugenden Sieg gefeiert. Der Überraschungs-Dritte der Fußball-Bundesliga gewann ein Testspiel gegen den Zweitligisten Greuther Fürth am Samstag mit 6:1 (4:0).

Die Schwaben waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Enzo Millot (20. Minute) sorgte nach einem schönen Spielzug für die Führung, dann drehte Chris Führich auf. Der Neu-Nationalspieler erzielte das 2:0 und 3:0 selbst (29./46.), das 4:0 durch den Ex-Fürther Jamie Leweling (57.) bereitete er vor. Nach dem Seitenwechsel gelang Dennis Srbeny (98.) der einzige Treffer für die Gäste, ehe auch der eingewechselte Jovan Milosevic für den VfB noch ein Doppelpack gelang (99./112.).

Die Partie im kleinen Robert-Schlienz-Stadion auf dem Stuttgarter Clubgelände wurde über zweimal 60 Minuten ausgetragen. Zuschauer waren aus organisatorischen Gründen nicht zugelassen. Zum ersten Pflichtspiel des neuen Jahres tritt der VfB am Sonntag in einer Woche bei Borussia Mönchengladbach an.