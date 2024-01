reunde besuchen, abends schnell zum Fußballtraining oder die Fahrt zum Arbeitgeber in die nächste Kleinstadt - ohne Auto sind viele junge Menschen angesichts des schleppenden ÖPNV-Ausbaus auf dem Land aufgeschmissen. Doch das eigene Auto verbrennt ziemlich viel Geld: Benzin, Versicherung, Reparaturen - alles ist teurer geworden. Umso ärgerlicher dürfte es für Fahranfänger sein, dass sich auch der Preis für den Führerschein in den vergangenen Jahren massiv erhöht hat. Allein die Kosten für eine Fahrstunde sind im Südwesten in den letzten vier Jahren um gut 40 Prozent gestiegen. Im vergangenen Juli lagen sie bei im Schnitt 63,48 Euro.

Die Fahrschulen haben selbstverständlich auch mit teuren Spritpreisen, Inflation und hohen Anschaffungskosten zu kämpfen. Aktuell werden diese Mehrkosten aber allein von den Fahranfängern und ihren Familien getragen. Viele können sich das nicht mehr leisten und müssen in jungen Jahren darauf verzichten, mobil zu sein. Der Führerschein sollte daher dringend reformiert werden. Aktuell sind laut ADAC zwölf praktische Pflichtstunden für den Führerschein der Klasse B nötig. Aber nicht jeder Fahranfänger ist gleich talentiert. Bei vielen sammeln sich die Stunden bis zur Prüfung, was den Preis deutlich nach oben treibt.

Neue Begleit-Modelle sind nötig

Warum also nicht die Pflichtstunden drastisch reduzieren und den Weg hin zu mehr Eigenverantwortung ebnen? Die Einführung des sogenannten begleiteten Fahrens, bei dem schon 17-Jährige zusammen mit einer Begleitperson am Steuer sitzen dürfen, war ein volles Erfolgsmodell. Eltern oder Begleitpersonen sollten aber auch schon mit Anfängern trainieren können, bevor sie sich bei der Fahrschule anmelden. Dafür bräuchte es dringend mehr ausgewiesene Verkehrsübungsplätze, auf denen geübt werden kann.

Das Beifahrer-Modell geht im europäischen Ausland sogar noch weiter. In Irland kann man seine Prüfung ablegen, ohne jemals eine Fahrschule besucht zu haben. Wenn sich der Fahranfänger durch begleitetes Fahren sicher genug fühlt, meldet er sich nur noch zur Prüfung an. Eine solche Entschlackung wäre besonders für die junge Landbevölkerung eine echte finanzielle Entlastung.