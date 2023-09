Frühe Führung reicht Karlsruher SC nicht: 1:3 in Düsseldorf

Der Karlsruher SC hat in der 2. Fußball–Bundesliga eine Führung aus der Hand gegeben und die zweite Auswärtsniederlage nacheinander kassiert. Bei Fortuna Düsseldorf unterlag das Team von Trainer Christian Eichner am Freitagabend mit 1:3 (1:1), obwohl Fabian Schleusener die Nordbadener früh in Führung gebracht hatte (3. Minute). Noch vor der Pause glich Yannik Engelhardt (14.) aus. Nach Wiederbeginn drehte Christos Tzolis (55.) mit einem Traumtor das Spiel. Bei der Entscheidung unterlief Marvin Wanitzek nur zwei Minuten später ein Eigentor.

In der Tabelle klettert die Fortuna zumindest vorübergehend an die Spitze. Der KSC liegt mit sieben Punkten aus fünf Spielen auf dem achten Rang.

In einer unterhaltsamen ersten Hälfte konnten die Gäste den Schwung nach der frühen Führung nicht mitnehmen. Stattdessen profitierte die Fortuna von einem missglückten Anspiel von KSC–Torhüter Patrick Drewes. Düsseldorf war danach spielbestimmend, hatte deutlich mehr Ballbesitz und weitere gute Chancen.

An dieser Dominanz änderte sich auch im zweiten Durchgang wenig. Mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten entschieden die Hausherren die Partie. Der KSC steigerte sich zwar noch einmal, kam aber nicht mehr zurück ins Spiel.