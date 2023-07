Biberach

Frontalzusammenstoß mit Auto: Pedelecfahrer stirbt vor Ort

Ingoldingen / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Ein 84 Jahre alter Pedelecfahrer ist in Ingoldingen (Landkreis Biberach) mit einem Auto zusammengestoßen und gestorben. Der Mann war am Samstagvormittag mit seiner Ehefrau auf einem Weg zwischen den Ortsteilen Wattenweiler und Winterstettenstadt unterwegs, als ihnen ein Auto entgegenkam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Veröffentlicht: 23.07.2023, 08:48 Von: Deutsche Presse-Agentur