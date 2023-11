Unfälle

Frontalzusammenstoß im Rems-Murr-Kreis

Althütte / Lesedauer: 1 min

Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. (Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild )

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Kleintransporter sind im Rems-Murr-Kreis die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Montagnachmittag in einer Rechtskurve der Kreisstraße 1907, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Veröffentlicht: 27.11.2023, 22:13 Von: Deutsche Presse-Agentur