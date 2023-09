Landkreis Ludwigsburg

Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr: Drei Verletzte

Ditzingen / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. (Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Drei Menschen sind bei einem Autounfall auf der L1140 nahe Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) verletzt worden. Eine 34–jährige Frau war am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Auto einer 27–Jährigen zusammengekracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Veröffentlicht: 02.09.2023, 09:38 Von: Deutsche Presse-Agentur