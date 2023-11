Frontalzusammenstoß auf Landstraße - zwei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße im Landkreis Ludwigsburg sind zwei Menschen verletzt worden. Ein vermutlich betrunkener Autofahrer war am Samstagabend auf der K1633 bei Freudental in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß sein Wagen mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, der mit fünf Menschen besetzt war, darunter zwei Kinder. Der Unfallverursacher und die Fahrerin des anderen Autos wurden verletzt und in Kliniken gebracht. Die anderen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Weitere Details zu den Unfallbeteiligten konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen.