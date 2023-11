Friedrichshafen mehrere Wochen ohne Volleyballer Kohn

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen müssen für den Rest des Jahres auf Simon Kohn verzichten. Der Außenangreifer hat im Training eine kleinere Fraktur am Oberarm erlitten, wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte. In rund drei Wochen soll Kohn wieder ins Training einsteigen, im Januar nach Möglichkeit dann wieder spielen.