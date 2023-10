Der Schock saß tief. Während Bayern seinen Spitzenplatz behaupten konnte, waren die sprachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Südwesten im Bildungstrend des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) 2015 massiv abgerutscht.

Nun hat das IQB seine neue Vergleichsstudie vorgelegt. Die Ergebnisse seien im Fach Deutsch zwar bundesweit „in hohem Maße besorgniserregend“, schreiben die Studienautoren. Für Baden-Württemberg gibt es aber Lichtblicke.

Welche Ergebnisse liefert der IQB-Bildungstrend 2022?

Rund 33.000 Neuntklässler an bundesweit 1600 Schulen haben sich kurz vor den Sommerferien 2022 am Bildungstrend beteiligt. Die gute Nachricht: In allen Bundesländern schnitten die Jugendlichen in Englisch besser ab als die Neuntklässler sieben Jahre zuvor.

Der Kompetenzzuwachs ist in Bayern und Baden-Württemberg größer als im deutschen Mittelwert. Die schlechte Nachricht: In Deutsch sind alle Bundesländer abgesackt: Ein Drittel der Neuntklässler verpasst die Mindeststandards beim Lesen, ein Viertel bei der Rechtschreibung ‐ ein Zuwach um jeweils neun Prozent. Ein gutes Drittel (plus 16 Prozent) verfehlt zudem die Mindeststandards beim Zuhören.

Wie sieht es in Bayern und Baden-Württemberg aus?

Auch hier sind die Kompetenzen abgesackt, in Bayern stärker als im Südwesten, aber weniger krass als im Bundesdurchschnitt. Beim Lesen ist die durchschnittliche Kompetenz der Neuntklässler in Bayern um 18 Punkte, im Südwesten um zehn Punkte gesunken, beim Zuhören um 37 respektive 24 Punkte, bei der Rechtschreibung um 30 respektive 18 Punkte.

Dennoch landet Bayern im Ländervergleich beim Zuhören mit 477 Punkten und der Rechtschreibung mit 494 Punkten auf Platz 1, beim Lesen mit 496 Punkten hinter Sachsen auf Platz 2.

Wie stark hat sich Baden-Württemberg verbessert?

Baden-Württemberg gehört wieder zu den Besten. Im Vergleich zum Bildungstrend 2015 hat sich der Südwesten beim Lesen von Platz 13 auf Platz 3 verbessert (486 Punkte), beim Zuhören von Platz 14 auf Platz 4 (464 Punkte) und bei der Rechtschreibung von Rang 10 auf Rang 3 (480 Punkte).

Allerdings hat sich der Anteil der Neuntklässler, die nicht einmal die Mindeststandards erreichen, deutlich erhöht ‐ wenn auch weniger als im Bundesdurchschnitt. Er liegt beim Lesen bei 29, beim Zuhören bei 32 und bei der Rechtschreibung bei 19 Prozent.

Warum sind die Kompetenzen in Deutsch gesunken?

Die Studienautoren führen den Kompetenzverlust zum einen auf die Coronapandemie zurück. Die langen Zeiträume aus Fern- und Wechselunterricht ab März 2020 haben „die ungünstigen Entwicklungen im Fach Deutsch in nicht unerheblichem Maße mit verursacht“, heißt es im Bericht.

Als weitere Faktoren nennen die Autoren weiterhin den Zusammenhang zwischen Elternhaus und Bildungserfolg. Kinder aus privilegierteren und bildungsnahen Familien erzielen demnach deutlich bessere Ergebnisse.

Auch Zuwanderung spiele eine bedeutende Rolle. Seit 2015 habe sich der Anteil der Kinder mit Zuwanderungshintergrund bundesweit um neun Prozent erhöht und liege nun bei 39 Prozent. Hier gibt es große Unterschiede. In den ostdeutschen Flächenländern liegt ihr Anteil unter 15 Prozent, in Baden-Württemberg bei 46 und in Bayern bei 34 Prozent.

Kinder mit Zuwanderungsgeschichte zeigen laut Studienautoren klare Kompetenznachteile ‐ vor allem Kinder, die nicht in Deutschland geboren wurden. Ihr Anteil an den getesteten Neuntklässlern beträgt drei Prozent.

Welche Lehren zieht der Südwesten aus den Ergebnissen?

Die Politik reagiert zwar erleichtert. „Dass Baden-Württemberg sich in der Bildung wieder unter den Besten befindet, sollte aber vor allem ein Ansporn sein, unseren eingeschlagenen Weg mit Entschiedenheit weiterzuverfolgen“, erklärt Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne).

Ihre Vorgängerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte nach dem Absturz etwa Englisch in der ersten und zweiten Klasse durch zusätzliche Deutsch- und Mathestunden ersetzt und zwei Institute zur Qualitätsverbesserung geschaffen. „Wir haben den Vorteil des frühen Erschreckens“, sagt etwa Günter Klein, Direktor des Instituts für Bildungsanalysen. „Susanne Eisenmann hat 2018 Unterrichtsqualität und das Erreichen der Mindeststandards ins Zentrum gerückt und Ministerin Schopper setzt das nun konsequent fort.“

Der Südwesten gehe inzwischen den Weg einer datengestützten Qualitätsentwicklung so konsequent wie kein anderes Land außer Hamburg.

Auch die Heidelberger Bildungsforscherin Anne Sliwka, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Kultusministeriums, bescheinigt dem Land, die richtigen Weichen gestellt zu haben. Programme wie Starke Basis und individuelle Förderung der Kinder mit Defiziten würden von Schulleitungen und Lehrkräften lange schon ernst genommen.

„Die Bedeutung von Sprache und Sprachentwicklung im Kontext der Einwanderungsgesellschaft ist den Menschen viel deutlicher geworden“, sagt Sliwka. Ohne diese Grundlagen bleibe den Kindern die Tür zur Bildung verperrt. „Diese Priorität wurde in Baden-Württemberg klar erkannt.“

Sliwka fordert, spätestens im letzten Kita-Jahr eine Sprachdiagnostik und passgenaue Förderintervention einzuführen. Ideal wäre aus ihrer Sicht zudem, für jeden Schüler anonymisiert Daten zu dessen Bildungserfolgen zu sammeln.

Auch Schopper kündigt an, vor allem die Schnittstelle Kita-Grundschule in den Blick zu nehmen. Zwar hat sie bereits angekündigt, eine verpflichtende Sprachförderung noch in der Kita einzuführen ‐ nach dem Vorbild Hamburgs. Wann diese kommen soll, ist allerdings noch unklar.