Freilaufender Hund beißt Mops und Herrchen

Ein freilaufender Hund hat in Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis einen Mops sowie dessen Besitzer verletzt. Der 62-Jährige wollte den Streuner, einen sogenannten Harzer Fuchs, am Samstagabend mit einer Leine anbinden, nachdem dieser seinen Hund angegriffen hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei biss der Hund den Senior ins Bein. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelte den Halter des ausgebüxten Harzer Fuchses, der seinen Hund kurz darauf wieder einfing.