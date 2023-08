Der zwischen Heilbronn und Stuttgart gelegene Erlebnispark Tripsdrill begeistert Groß und Klein mit über 100 originellen Attraktionen — von der traditionsreichen, 1929 eingeweihten Altweibermühle über gemütliche Familienattraktionen und spritzige Wasserschussfahrten bis hin zu rasanten Achterbahnen.

Neu in diesem Jahr ist das mit mehr als 1000 Wasserfontänen ausgestattete Pumpwerk vor der Kulisse der beiden Achterbahnen „Karacho“ und „Mammut“. Das Besondere an dieser neuen Attraktion: Ein ausgeklügeltes System lässt unterschiedliche Varianten von Wasserspielen entstehen — ein einzigartiges Zusammenspiel zwischen Mensch und Wasser, bei dem es erfrischende Herausforderungen zu meistern gibt.

Teilnahmebedingungen So können Sie gewinnen! Wer gewinnen möchte, muss bis spätestens Samstag, 26. August, 24 Uhr die Telefonnummer 01378/002821 wählen (Telemedia interactive GmbH; 50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ebenfalls. Datenschutz unter Datenschutz–URL) und das Stichwort „Tripsdrill“ sowie Namen, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz: www.schwäbische.de/datenschutz

Im Sommer steht in Tripsdrill einiges an Veranstaltungen an: Hoch her geht es am 26. August bei der Sommergaudi. An diesem Tag hat der Erlebnispark bis 19 Uhr geöffnet. Mit verschiedenen Künstlern und Radio Energy Chill Out werden weitere Highlights geboten.

Wir verlosen heute für die Leser der „Sommerzeit“-Serie der „Schwäbischen Zeitung“ exklusiv fünf mal zwei Tagespässe für den Erlebnispark Tripsdrill. Also gleich zum Telefonhörer greifen und anrufen! Mit ein wenig Glück zählen Sie zu den glücklichen Gewinnern.