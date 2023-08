Ein Ort der Ruhe und Entspannung ist das Jordanbad in Biberach. Das weitläufige Gelände rund um die Therme hat viel zu bieten und eignet sich zum Beispiel bestens für einen langen Spaziergang im Park oder für eine ruhige Auszeit in der Kirche St. Johannes oder in der Franziskuskapelle.

Aber wer zum Jordanbad fährt, sollte vor allem Badesachen einpacken, um das wohlig warme Wasser im Thermal–, Sole– und Familienbad zu genießen. Textilfrei ist in der großen Saunalandschaft angesagt. Zum sogenannten Saunadorf gehören eine Finnische Aufguss–Sauna, eine Kaminsauna mit flackerndem Kaminlicht, eine etwas geringer temperierte Kräutersauna, ein Wasserzentrum mit zwölf Erlebnisduschen, drei unterschiedlich temperierte Tauchbecken, eine Liegeterrasse rund um den Naturteich sowie ein Thermal–Außenbecken.

Die Ruhe–Oasen versprühen fernöstliche Atmosphäre im Japan–Garten mit Bambus, japanischen Bonsai–Bäumen und bequemen Relaxliegen oder mediterranen Charme. Wer lieber an der frischen Luft ausruht, nimmt auf einer der Terrassen rund um den Naturteich Platz.

Das können Sie gewinnen

Wir verlosen heute fünf Mal je zwei Eintrittskarten für das Biberacher Jordanbad.