Das Öchsle ist die einzige erhaltene Schmalspurbahn der Königlich Württembergischen Staatseisenbahnen. Die Museumsbahn verkehrt zwischen Ochsenhausen und Warthausen. S

eit Neuestem wird sie wieder bei Sonderfahrten von der Original-Öchsle–Lok 99 633, Baujahr 1899, gezogen. 2015 wurde diese Lok nach längerem Stillstand vom Öchsle Schmalspurverein wieder in Betrieb genommen.

Jetzt, nach acht Jahren, stand wieder eine Hauptuntersuchung an. Dazu wurde die Lok bereits im Dezember 2022 außer Betrieb genommen. Die notwendigen Arbeiten wurden allesamt in Eigenleistung in der Werkstatt im Lokschuppen in Warthausen ausgeführt. Jetzt erfolgte die erfolgreiche offizielle Abnahme durch einen Sachverständigen.

Bis zum 7. September fährt das Öchsle zusätzlich zu den bekannten Wochenendterminen auch am Donnerstag zu den üblichen Fahrtzeiten.

