Die Freien Wähler sehen sich bei den Bauernprotesten fest an der Seite der Landwirte. Man unterstütze die Protestaktionen, heißt es in einem Positionspapier, das die Fraktion in Lindau beschlossen hat - dort kamen die Freien Wähler von Mittwoch bis Freitag zur Klausur im Bayerischen Hof zusammen. Die von der Ampel geplanten Kürzungen im Agrarbereich waren aber nicht das einzige Thema, mit dem sich die Abgeordneten befasst haben. Ein Überblick.

Wasserstoff: Die freien Wähler sehen Wasserstoff als Schlüsseltechnologie für die Energiewende - bis 2040 soll Bayern klimaneutral sein. Im Allgäu, einschließlich des Landkreises Lindau, gibt es dazu ein Modellprojekt. „Das müssen wir weiter pushen“, sagte die Landtagsabgeordnete Ulrike Müller aus Missen-Wilhams der „Lindauer Zeitung“. Konkret stelle ein Busunternehmen in Oberstaufen vier wasserstoffbetriebene Busse in Betrieb und bediene damit die Linie Oberstaufen Steibis. „Wir brauchen aber auch einen Standort für einen Elektrolyseur in der Region“, so Müller.

Solidarität mit Israel: „Wir als Freie-Wähler-Fraktion stehen an der Seite Israels“, betonte Fraktionschef Florian Streibl. Man verurteile den Angriff der Hamas auf Israel und fordere die Freilassung der Geiseln. Die Freien Wähler hatten Talya Lador-Fresher, Generalkonsulin des Staates Israel für Süddeutschland, bei ihrer Klausur zu Gast. Die Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger, die im Herbst den Landtagswahlkampf mit geprägt hatte, sei kein Thema gewesen und auch von der israelischen Diplomatin nicht angesprochen worden, sagte Streibl auf Nachfrage. Er betonte: „Wir wissen, dass wir eine Verantwortung haben aus der dunkelsten deutschen Geschichte, und diese Verantwortung müssen wir wahrnehmen.“

Autoindustrie: Die Freien Wähler wollen die Autoindustrie in Bayern schützen und stärken. Das europaweite Verbot von diesel- und benzinbetriebenen Verbrennungsmotoren ab 2035 lehnt die Fraktion ab. „Wir wollen keine Ideologie gegen das Auto zulassen“, sagte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. „Bayern muss Autoland bleiben.“ Am Lindauer Standort des Autozulieferers Continental informierten sich die Abgeordneten über autonomes Fahren.

Migration: Die Freien Wähler sehen die Kommunen überfordert. Sie fordern eine zügige Umsetzung der Ende 2023 in der EU beschlossenen schärferen Asylregeln. „Die Umsetzung ist eine schliche Null, da gibt es nur Lippenbekenntnisse“, kritisierte LAndtags-Vizepräsident Alexander Hold aus Kempten. An den deutschen Grenzen sollten Migranten konsequenter zurückgewiesen werden.

Dienst an der Gesellschaft: Die faktische Abschaffung der Wehrpflicht 2011 sei ein Fehler gewesen, sagte Fraktionsvize Bernhard Pohl aus Kaufbeuren. Die Freien Wähler fordern nun ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für alle. Dieses sollen Männer und Frauen zwischen 18 und 30 Jahren ableisten - auch in Deutschland lebende Ausländer.